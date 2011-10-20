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Dünya

Somali'de canlı bomba paniği MOGADİŞU (A.A)

20 Ekim 2011 16:56

-Somali'de canlı bomba paniği MOGADİŞU (A.A) - 20.10.2011 - Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün gece İran Kızılayı'nın kampına girmeye çalışan bir kişi, üzerindeki bombanın patlaması sonucu öldü. Kimse Yok Mu Derneği'nin lojistik merkezinin yaklaşık 1 kilometre yakınında da polisler bir canlı bombayı etkisiz hale getirdi. Dün liman yakınlarındaki bir sokağa yerleştirilen bombanın patlamasının ardından gece de bir canlı bomba İran Kızılayı'na ait kampa girmeye çalıştı. Kapıda nöbet tutan askerlerin yaklaşmaması için uyaran saldırgan, paniğe kapılarak üzerindeki bombayı patlatması sonucu öldü. Bu sabah saatlerinde de Kimse Yok Mu Derneği'nin yaklaşık 1 kilometre yakınındaki Benadir Caddesinde, polisler durumundan şüphelendikleri bir kişiyi gözaltına aldı. Bu kişinin üzerinde de yüklü miktarda patlayıcı ele geçirildi. Saldırganın hedefi bilinmiyor. Mogadişu'da bombalı saldırıların artması bölgede faaliyet gösteren Türk yardım kuruluşları arasında tedirginliğe yol açtı. Bazı kuruluşlar güvenlik gerekçesiyle faaliyetlerini yavaşlattı, bazıları da sokağa çıkmama kararı aldı. Başkentte dün liman yakınında yola döşenen bombanın patlaması sonucu 2 kişi yaralanmıştı. Mogadişu'da önceki gün de Dışişleri Bakanlığı önünde bomba yüklü bir araç patlamış, saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmişti. Somalili yetkililer, kentte bomba yüklü bir kamyonla saldırı gerçekleştirileceği ihbarı aldıklarını, bu nedenle güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti.

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