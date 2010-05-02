Somali'de camiye saldırı: 30 ölü

T24 - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 30'a yükseldi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Bakara adlı alışveriş merkezi yakınındaki Abdalla Şideye adlı camide öğlen namazından önce art arda meydana gelen 2 patlamada ölenlerin sayısını en az 30 olduğunu, 70 kişinin yaralandığını belirtildi.
Daha önce basında görgü tanıklarına dayanılarak yer alan haberlerde, saldırı sonucu 10 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Görgü tanıkları, ilk patlamanın caminin arka tarafında, ikinci patlamanın ise ön tarafında meydana geldiğini kaydetti.
Saldırıyı kimin düzenlediği konusunda açıklama yapılmadı. Ancak görgü tanıkları, saldırının, hükümet karşıtı gruplar arasındaki çatışma ile bağlantılı olabileceğini ileri sürüyor.
Görgü tanıkları, Şabab adlı grubun önde gelen isimlerinden Fuad Muhammed Halaf'ın saldırıda hedef alınmış olabileceğini savundu. Camide bu grubun liderleri sık sık vaaz veriyor.
Bu caminin yakınındaki Ebu Hureya camisine de salı günü bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 1 kişi ölmüştü.