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Dünya

Somali'de camiye bombalı saldırı düzenlendi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 10 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

01 Mayıs 2010 03:00

T24-  Bakara pazarı yakınında bulunan Abdalla Şideye camisinde art arda iki patlama olduğu bildirildi. Saldırıyı kimin düzenlediği konusunda açıklama yapılmadı. Ancak görgü tanıkları, saldırının, hükümet karşıtı gruplar arasındaki çatışma ile bağlantılı olabileceğini ileri sürüyor.


Görgü tanıkları, Şabab adlı grubun önde gelen isimlerinden Fuad Muhammed Halaf'ın saldırıda hedef alınmış olabileceğini savundu. Camide bu grubun liderleri sık sık vaaz veriyor.


Bu caminin yakınındaki Ebu Hureya camisine de salı günü bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 1 kişi ölmüştü. (aa)

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