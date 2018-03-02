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Dünya

Somali'de bombalı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı

Mogadişu'da meydana gelen saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi

02 Mart 2018 00:41

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Aşağı Şabella bölgesinin güvenlik işlerinden sorumlu müdür yardımcısı Ali Nur, yaptığı açıklamada, Mogadişu'nun banliyösündeki bir kontrol noktasının hedef alındığı intihar saldırısında ilk belirlemelere göre biri asker 4 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını belirtti.

Hedef alınan kontrol noktasında, başkente giren araçların kontrolünün yapıldığı kaydedildi.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, Somali makamlarından ise henüz herhangi bir açıklama yapmadı. 

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