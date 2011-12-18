-Somali'de bir gazeteci öldürüldü MOGADİŞU (A.A) - 18.12.2011 - Somali'deki bir haber istasyonunun müdürü, başkent Mogadişu'da bir gazetecinin vurularak öldürüldüğünü bildirdi. Kablo TV haber istasyonundan Hamdi Hasan da 35 yaşındaki gazeteci Abdiselen Şeyh Hasan'ın askeri üniformalı biri tarafından vurulduğunu söyledi. Hasan, gazetecinin ölüm tehditleri aldığını ancak tehditlerin Şeyh Hasan'ın vurulmasıyla bağlantısının henüz belli olmadığını belirtti. Somali hükümet sözcüsü Abdirahman Ömer Osman da yaptığı açıklamada, gazetecinin öldürülmesini kınadı ve kapsamlı bir soruşturma açılacağı sözünü verdi. Gazetecilere saldırının yaygın olduğu Somali'de bu yıl 2 gazeteci öldürülmüş ve birçok saldırı düzenlenmişti.