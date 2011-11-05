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Dünya

Somali'de bayram canlılığı MOGADİŞU (A.A)

05 Kasım 2011 17:24

-Somali'de bayram canlılığı MOGADİŞU (A.A) - 05.11.2011 - Somali halkı, yaşadıkları bütün zorluklara rağmen Kurban Bayramı öncesi çarşı ve pazarı hareketlendirdi. Ülkedeki iç savaş ve kuraklık nedeniyle çok az sayıda insanın çalışarak para kazanabildiği Somali'de, Türk halkının yardımlarının ulaştırılmasında köprü görevi üstlenen sivil toplum kuruluşları da istihdam sağlayarak ekonomiye katkıda bulunuyorlar.  Özellikle Türk yardım kuruluşlarının başkent Mogadişu'ya gelmesinden sonra hareketlenen çarşı ve pazarlardaki canlılık, Kurban Bayramı arefesinde daha da arttı. Sabah erken saatlerinden itibaren bayram alışverişine çıkan Somalililer, birçoğu seyyar satış yapan esnaflardan giyecek ile misafirlerine ikram etmek üzere tatlı ve şeker satın alıyorlar.

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