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BBC Türkçe

Somali'de başkanlık seçimi hangarda yapıldı

Aynı zamanda ABD vatandaşı da olan eski Başbakan Muhammed Abdullahi Muhammed, milletvekilleri tarafından Somali'nin yeni devlet başkanı seçildi. Oylama, Somali'de en güvenli alan olarak kabul edilen Afrika Birliği'nin başkent Mogadişu'daki üssü içerisinde

09 Şubat 2017 16:44

Eski Somali Başbakanı Muhammed Abdullahi Muhammed ülkenin yeni devlet başkanı seçildi. Muhammed aynı zamanda ABD vatandaşı.

Somali'de devlet başkanını Meclis seçiyor. Ancak dünkü oylama, Somali'de en güvenli alan olarak kabul edilen Afrika Birliği'nin başkent Mogadişu'daki üssü içerisinde bir uçak hangarında yapıldı.

3. ve son turda 184 oy alan Muhammed, Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud'u sürpriz bir zaferle yenilgiye uğrattı.

Şeyh Mahmud ise 97 oyda kaldı.

Mahmud yenilgisinin ardından yaptığı konuşmada "Tarih yazıldı, biz demokrasiye giden yolu seçtik. Şimdi Muhammed Abdullahi Farmajo'yu kutluyorum" dedi.

Somali'de bazı çevreler Muhammed Abdullahi Muhammed için süt ürünlerine düşkünlüğü nedeniyle İtalyanca peynir anlamına gelen "Farmajo" takma adını kullanıyor.

Somali'de, radikal İslamcı örgütlerin seçim sırasında saldırılar düzenlemelerinden korkuluyordu.

Bu nedenle seçimin yapıldığı üste olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Oylama günü Mogadişi'da araç trafiği durduruldu, kent üstünde uçuşlar yasaklandı.

Önlemlere rağmen kimi İslamcı gruplar oylamanın yapılacağı hangar yakınlarına Salı gecesi havan topu saldırıları düzenledi.

Somali'de 1969 yılından bu yana halkın oy kullanabileceği demokratik seçimler yapılamadı.

Dünkü seçim Somali'dei demokrasi ve istikrarın yeniden inşasına yönelik uzun ve karmaşık bir sürecin parçası olarak görülüyor.

20 binden fazla Afrika Birliği askeri radikal İslamcı örgüt Eş-Şebab'ın zayıf hükümeti devirmesini engellemek için Somali'de konuşlanmış durumda.

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