Somali'de askeri merkeze intihar saldırısı; 20'den fazla ölü

Somali’de terör örgütü Şebab’ın bir askeri merkeze düzenlediği saldırıda 20'nin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cubaland özerk bölgesi emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şebab militanları Kismayo kentinin kuzeyindeki Bula Gudud bölgesinde yer alan bir askeri merkeze intihar saldırısı düzenledi. Saldırının ardından iki taraf arasında çıkan çatışmada her iki taraftan 20’den fazla kişi yaşamını yitirdi, askerler taktiksel olarak geri çekildi.

Bölge sakinlerinden ve görgü tanığı bir gazeteciye göre militanlar merkezi ele geçirdi. Kismayo hastanelerine de 20’den fazla yaralı asker getirildi.

Öte yandan, örgüte bağlı somalimemo.net haber sitesinde yer alan habere göre, örgütün Bula Gudud’daki askeri merkezi hedef aldığı intihar saldırısı ve ardından çıkan çatışmada 30’dan fazla asker hayatını kaybetti.

Saldırının ardından merkezin örgüt tarafından ele geçirildiğine dikkat çekilen haberde, örgütün askeri malzemelerin yanı sıra iki askeri araca da el koyduğuna değinildi.