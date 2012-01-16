Somali'de açlık 'onbinleri öldürecek'

T24 -

Somali'de altı ay önce gıda krizi ilan edilmişti, bu ülkedeki gıda yardımı gereksiniminin, gelecek Temmuz ve Ağustos aylarına dek yüksek olacağı belirtiliyor. Somali'deki BM Yardım faaliyetlerinin başındaki isim olan Mark Bowden BBC'ye yaptığı açıklamada, yetersiz beslenme oranlarının dünyanın en yüksek seviyesinde olduğunu belirtti. Bowden, 250 bin Somalilinin hala açlık çektiğini vurguladı."Geçen yıldan bu yana onbinlerce kişinin öldüğünü biliyoruz." diyen Bowden, yetersiz beslenme düzeylerini de "inanılmaz derecede yüksek" diye tanımladı. Michael Bowden, "En büyük sıkıntıyı çocuklar yaşıyor. Somali'deki yetersiz beslenme oranı dünyanın en yükseği. Çocuk nüfusunun yüzde 50'si ciddi ya da akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya" diye konuştu. Yetersiz beslenme düzeylerinin biraz azalmaya başladığını belirten Bowden, buna karşın krizin gelecek altı ya da yedi ay daha süreceğini vurguladı. 'Sorun dev boyutlarda'Somali'de 20 yıldan uzun bir süredir işleyen bir yönetim bulunmuyor.Ülke ayrıca, rakip milislerin çarpışmaları nedeniyle yerle bir olmuş durumda. BBC Afrika Editörü Martin Plaut, Somali'ye 1,3 milyar dolar tutarında yardım yapılmasına karşın, açlık sorununun dev boyutlarda olduğunu belirtiyor. Geçen yıl Somali'nin kırsal kesimlerindeki onbinlerce kişi, yiyecek bulmak için Etiyopya ve Kenya'ya geçmişti. BM krizin 1,5 milyon kişiyi evlerini terk etmek zorunda bıraktığını tahmin ediyor.