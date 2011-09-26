-Somali'de ABD'nin insansız uçağı düştü MOGADİŞU (A.A) - 26.09.2011 - Somali'nin güneyinde ABD'ye ait insansız bir uçağın düştüğü bildirildi. Eşşebab yetkilisi Şeyh İbrahim Guled ve görgü tanıkları, ABD'ye ait insansız uçağın, hafta sonunda ülkenin güneyindeki liman kenti Kismayu'da havaalanı yakınında düştüğünü söylediler. Guled, uçağı hedef almadıklarını belirtirken, Eşşebab'ın radyosunda yayınlanan haberde, insansız uçağın, havaalanı üzerinde seyrederken militanlar tarafından vurulduğu belirtildi. Kismayu'nun, El Kaide ile bağlantılı Eşşebab örgütünün kalesi olduğu biliniyor.