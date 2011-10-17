-Somali yararına fotoğraf sergisi ADANA (A.A) - 17.10.2011 - Adana'da, fotoğraf sanatçısı Hayri Çırak'ın geliri Somali'ye bağışlanacak olan kişisel fotoğraf sergisi açıldı. Vali Hüseyin Avni Coş, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'ndaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Somali'ye yardım kampanyası kapsamında Adana'nın da üzerine düşeni yapmaya çalıştığını kaydetti. Kentten 3 milyon TL'yi aşkın nakdi yardım toplandığını anımsatan Coş, 3 bin ton da yardım malzemesinin bu ülkeye gönderildiğini bildirdi. Coş, Somali'deki açlığın halen devam ettiğinin altını çizerek, yardımların sürmesi gerektiğini söyledi. Bu arada, Somali'ye yardım kampanyalarına katkı sağlayan çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine de açılış töreni kapsamında teşekkür belgesi verildi. Coş daha sonra, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, sanatçı Hayri Çırak, bazı merkez ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile diğer ilgililerle sergiyi gezdikten sonra kokteyle katıldı.