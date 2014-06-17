Somalı madencilerin maaşı hala ödenmedi

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının ardından üç ocağı da kapatılan Soma Kömür İşletmeleri’nin yaklaşık 6 bin çalışanı, bekledikleri maaşlarını hesaplarında göremeyince eylem kararı aldı. Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Soma Kaymakamı Mehmet Bahattin Atçı, madenlerin eksiklikleri nedeniyle kapalı bulunduğu süre zarfında işçilerin ücretlerini alacaklarını açıklamıştı.

13 Mayıs 2014’te Soma Kömür İşletmeleri'nde meydana gelen yangında, 301 madenci hayatını kaybetti. Facianın ardından başlatılan adli soruşturmada ise, aralarında şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Bunun yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişlerinin de, yaptığı incelemeler sonrasında şirkete ait Işıklar ile Ata Bacası maden ocakları, iş sağlığı ve iş güvenliğine uygun bulunmayarak kapatıldı.

'İşçiler ücretlerini almaya devam edecekti'

Soma Kaymakamı Mehmet Bahattin Atçı, Soma Kömürleri A.Ş'nin Soma bölgesinde işlettiği Işıklar'da da tüm üretim faaliyetlerinin İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca durdurulduğunu açıklamıştı. Atçı, madenlerin eksikleri nedeniyle kapalı bulunduğu süre zarfında işçilerin ücretlerini alacaklarını ve SGK primlerinin yatırılacağını belirterek, bundan dolayı işçilerin bir mağduriyet yaşamasının söz konusu olmadığını söylemişti.

Beklenen maaşlar hesaba yatmadı

Facianın ardından 15 Mayıs'ta, Nisan ayı maaşlarını alan işçilerin hesaplarına bir daha para yatırılmadı. Hem kazanın yaşandığı ocakta hem de diğer iki maden ocağında çalışan işçilere, bugüne kadar gerek şirket yetkililerinden gerekse de ilçeyi ziyaret eden siyasilerden maaşların zamanında ve tam olarak yatacağı güvencesi verildi. Dün (pazartesi) maaşlarının yatacağı umuduyla banka hesaplarını kontrol eden işçiler, bunun gerçekleşmediğini görünce yaşananlara tepki gösterdi. Bunun üzerine protesto kararı alan işçiler, kaymakamlık binası önünde oturma eylemi başlattı.

Bu arada Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin yetkilisi ise, maaş ödeme çalışmalarının halen devam ettiğini, şirketin hesaplarına mahkemece konulan tedbir kararlarının bu ödemeyi geciktirdiğini ancak kısa sürede maaşlarla ilgili resmi açıklama yapacaklarını söyledi. Aynı yetkili, tam mesaiye göre yatırmayı planladıkları maaşların ödenmesi için yasal olarak son günün 20 Haziran olduğunu, bu süreye kadar da sorunu halledebileceklerini dile getirdi.