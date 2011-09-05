-Somali kampanyasında rakam 418 milyon lira oldu ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan Vekili Ejder Kaya, bugün itibarıyla Somali'ye yardım kampanyası hesaplarında 417 milyon 891 bin TL toplandığını bildirdi. Ejder Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, bugün saat 12.00 itibarıyla Somali'ye yardım kampanyası hesaplarında toplanan tutarın 417 milyon 891 TL olduğunu belirtti. Kaya, AFAD'ın hesaplarında 90 milyon TL, Diyanet İşleri Başkanlığı (Diyanet Vakfının toplandığı 62 milyon TL dahil) 158 milyon TL, diğer kampanya hesaplarında ise 169 milyon 391 TL toplandığını kaydetti. ABD doları ve Avro hesaplarının Merkez Bankası günlük döviz kurları üzerinden TL'ye çevrildiği, AFAD koordinasyonunda Somali'ye 9 uçak, 7 gemi ile 47,5 milyon tutarında ve 16 bin ton ağırlığında insani yardım malzemesinin gönderildiğini ifade eden Kaya, dost ve kardeş Somali halkının bu zor günlerinde yanında olan ve bağışlarını esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlar ile hayırsever vatandaşlara da teşekkür etti.