T24 LogoT24 Logo
Dünya

SOMALİ İÇİŞLERİ BAKANI ÖLDÜ MOGADİŞU (A.A)

10 Haziran 2011 23:15

-SOMALİ İÇİŞLERİ BAKANI ÖLDÜ MOGADİŞU (A.A) - 10.06.2011 - Somali'de uğradığı suikast girişimi sonucu yaralanan İçişleri Bakanı Abdi Şakir Şeyh Hasan öldü.  Afrika Birliği Barışgücü Askerleri sözcüsü Padday Ankunda, yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'daki evinde saldırıya uğrayan Hasan'ın aldığı yaralar sonucu öldüğünü kaydetti. Ankunda, ''Barbarca eylemleri şiddetle kınadıklarını'' vurguladı.  Şarapnel parçalarının Bakan Hasan'ın ayağına ve vücudunun diğer parçalarına isabet ettiği, acil hastaneye kaldırılan Bakanın kurtarılamadığı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24