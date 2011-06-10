-SOMALİ İÇİŞLERİ BAKANI ÖLDÜ MOGADİŞU (A.A) - 10.06.2011 - Somali'de uğradığı suikast girişimi sonucu yaralanan İçişleri Bakanı Abdi Şakir Şeyh Hasan öldü. Afrika Birliği Barışgücü Askerleri sözcüsü Padday Ankunda, yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'daki evinde saldırıya uğrayan Hasan'ın aldığı yaralar sonucu öldüğünü kaydetti. Ankunda, ''Barbarca eylemleri şiddetle kınadıklarını'' vurguladı. Şarapnel parçalarının Bakan Hasan'ın ayağına ve vücudunun diğer parçalarına isabet ettiği, acil hastaneye kaldırılan Bakanın kurtarılamadığı belirtildi.