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Yaşam

Somali için 171,5 milyon lira toplandı ANKARA (A.A)

15 Ağustos 2011 20:28

-Somali için 171,5 milyon lira toplandı ANKARA (A.A) - 15.08.2011 - Somali ve açlık tehlikesi yaşayan diğer Afrika ülkeleri için düzenlenen yardım kampanyası kapsamında bugün saat 17.00 itibarıyla 171 milyon 500 bin lira toplandığı bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesindeki ''Somali Yardım Kampanyası'' duyurusunda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali ve açlık tehlikesi yaşayan diğer Afrika ülkelerine yardım kampanyası başlatılmasına ilişkin yayımladığı genelgeye yer verildi. Kampanya kapsamında, bugün saat 17.00 itibarıyla Başbakanlıkça 24 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığınca 49 milyon lira, diğer kampanyalardan ise 98 milyon 500 bin lira toplandığı belirtildi. Duyuruda yardımların toplamda 171 milyon 500 bin lira olduğu kaydedildi.

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