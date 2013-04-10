Somali Devlet Başkanı tecavüzü kabul etti

Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkedeki güvenlik güçlerinin tecavüz olaylarına karıştığına yönelik iddiaları ilk kez kabul etti.

Mahmud, başkent Mogadişu'daki askeri eğitim kampında öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Vatandaşlara tecavüz eden ve onların mallarını çalan güvenlik güçleriyle mücadele etmek gerektiğini" söyledi.

Mahmud, tıpkı Eşşebab örgütüyle mücadele ettikleri gibi, tecavüz olaylarına karışanlarla da savaşacakları sözünü verdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü geçen ay, Somali'de çatışmalar ve kıtlık nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların, sığındıkları kamplarda cinsel taciz ve işkenceye maruz kaldığı uyarısında bulunmuştu.

Örgüt tarafından yayımlanan 80 sayfalık raporda, Mogadişu yakınlarındaki kamplara sığınan kadınlar ve genç kızların askerler ve silahlı çete üyelerinin tecavüzüne uğradığı belirtilmişti.

Somali yönetimi ve ordusu ise bu tür iddiaları kabul etmeye yanaşmamış, tecavüz olaylarının sorumlusunun asker kılığına giren Eşşebab militanları olduğunu ileri sürmüştü.