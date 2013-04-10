T24 LogoT24 Logo
Dünya

Somali Devlet Başkanı tecavüzü kabul etti

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Somali'de çatışmalar ve kıtlık nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların, sığındıkları kamplarda cinsel taciz ve işkenceye maruz kaldığı uyarısını yapmıştı

10 Nisan 2013 00:29

Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkedeki güvenlik güçlerinin tecavüz olaylarına karıştığına yönelik iddiaları ilk kez kabul etti.

Mahmud, başkent Mogadişu'daki askeri eğitim kampında öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Vatandaşlara tecavüz eden ve onların mallarını çalan güvenlik güçleriyle mücadele etmek gerektiğini" söyledi.

Mahmud, tıpkı Eşşebab örgütüyle mücadele ettikleri gibi, tecavüz olaylarına karışanlarla da savaşacakları sözünü verdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü geçen ay, Somali'de çatışmalar ve kıtlık nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların, sığındıkları kamplarda cinsel taciz ve işkenceye maruz kaldığı uyarısında bulunmuştu.

Örgüt tarafından yayımlanan 80 sayfalık raporda, Mogadişu yakınlarındaki kamplara sığınan kadınlar ve genç kızların askerler ve silahlı çete üyelerinin tecavüzüne uğradığı belirtilmişti.

Somali yönetimi ve ordusu ise bu tür iddiaları kabul etmeye yanaşmamış, tecavüz olaylarının sorumlusunun asker kılığına giren Eşşebab militanları olduğunu ileri sürmüştü.

 

ETİKETLER

somalidevlet başkanıtecavüz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24