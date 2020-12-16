Somali’de muhalefetin devlet başkanlığı adaylarından Türkiye’ye çağrı: Özel polis birliklerine silah göndermeye ara verin

Somali’de muhalefetin devlet başkanlığı adayları, 16-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye’den Somali’ye gönderilecek silah ve mermilerin teslimatının ertelenmesi çağrısında bulundu.

BBC İzleme Servisi’nin özel Somali radyosu Radio Dalsan’dan aktardığı habere göre adaylar, özel polis birliklerine gönderilen bu silahların seçimlerde muhalefeti bastırmak için kullanılacağını savundu.

Harama’ad adlı özel polis birlikleri Türkiye tarafından eğitilip silahlandırılıyor.

Somali’de Aralık ayında parlamento seçimlerinin yapılması planlanıyordu fakat seçim düzenlenemedi.

Muhalefet protesto için sokağa çıkarken güvenlik güçleri ve muhalefet yanlısı askerler arasında gerilim yaşandı.

Parlamento seçimlerinin başkanlık seçimiyle birlikte Şubat’ta yapılacağı düşünülüyor.

Muhalefetin başkan adayları Türkiye’nin Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz’a gönderdikleri mektupta, bu polis güçlerinin yerel seçimlerde muhalefeti bastırmak için kullanıldığını, genel seçimde de aynısının yaşanacağından emin oldukları yer aldı.

Başkan adayları Türkiye’nin silah ve eğitiminin Somali için önemli olduğunun farkında olduklarını fakat sevkiyatın seçim sonrasına bırakılması gerektiğini belirti.