Somalı çocuklar izin günlerinde babalarının mezarlarına gitti

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 emekçi anılırken, 4 saatliğine sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan çocuklar, izinlerini babalarının ve akrabalarının mezarlarına giderek kullandı

Soma'da 6 yıl önce bugün meydana gelen maden katliamında hayatını kaybeden 301 madenci unutulmadı. Soma'daki madenci mezarlığında sabah saatlerinde düzenlenen anma töreninin ardından madenci aileleri ve yurttaşlar mezarlığı ziyaret etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve bugün 11.00-15.00 arasında kısıtlamadan muaf tutulan 0-14 yaş arası çocuklar da 4 saatlik izinlerini babalarının ve akrabalarının mezarlarını ziyaret ederek geçirdi.

"Boğazım düğümleniyor"

Babalarının mezarının başına gelen çocukların üzüntüsü yüzlerine yansıdı. İHA’daki habere göre amcası Mustafa Haral’ı ziyarete gelen 6 yaşındaki Dilruba Haral, “Amcamı ziyarete geldim. Çok duygulandım” dedi.

Babası İbrahim Kutbey’in mezarını ziyarete gelen 14 yaşındaki Fatma Gül Kutbey ise “Babam vefat ettiğinde 8 yaşındaydım. 6 sene geçti. Küçük yaşta yetim bırakıldım. Başkaları yüzünden yetim bırakıldım. O günkü acıyı kalbimde hissediyorum. Bizim de hayalimiz vardı. Babamla birlikte gezelim, bu hastalıkta babamla birlikte parka gidelim. Bugün çocuklara izin verildi ama oyun oynayamadık, onun yerine mezarlığa geldik. Burukluk var. Kendimi çok kötü hissediyorum. Boğazım düğümleniyor” diye konuştu.

"Babamla eğlenmek yerine bugün mezarlığa geliyoruz"

Babası İbrahim Kutbey’i çok özlediğini belirten Beytullah Kutbey ise “11 yaşındayım. Babamı çok özlüyorum. 6 seneden beridir göremiyorum. Babamla eğlenmek yerine bugün mezarlığa geliyoruz. Bugün izin günümüzdü, parka gideceğimize babamızın yanına geldik onu çok özlüyoruz” ifadelerini kullandı.