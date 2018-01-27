Soma'da sahte rakıdan 2 günde 2 kişi öldü (2)

İSİMLERİ ÖĞRENİLDİ

Manisa\'nın Soma ilçesinde sahte rakıdan ölenlerin isimlerinin İbrahim Gök ile Özcan Ünal (46) olduğu belirtildi. Soma Devlet Hastanesi\'nden sevk edildikleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi\'nin yoğun bakım servisinde tedavileri süren iki kişinin de ölen İbrahim Gök\'ün oğlu Cüneyt Gök ile Kenan Pehlivan (57) olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan 2 kişiden öğretmen Ü.İ.\'nin emniyetteki ifadesinde, hazırladığı sahte rakıları satmadığını, arkadaşları ve dostlarına bedelsiz verdiğini söylediği öğrenildi.

SOMA (Manisa), (DHA)

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