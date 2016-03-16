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İşten çıkartılan 3 bin madencinin tazminatlarının 5 taksidi 9 ayda ödendi

2 bin 832 madenci, Alp Gürkan'a ait gayrimenkulünün TMSF tarafından satılmasından sonra, tazminatlarının bir bölümü yatırıldı

16 Mart 2016 18:02

Manisa'nın Soma ilçesinde, 301 kişinin hayatını kaybettiği ocağı işleten Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. bünyesinde çalıştıkları sırada cep mesajıyla işten çıkartılan 2 bin 832 madenciye ödenmesi gereken tazminatın 4 taksidi daha ödendi. 24 takside bölünen tazminatın 9 ayda toplam 5 taksidi ödenirken geri kalan taksitlerin de, ne zamanlar ödeneceğine dair bir zaman sınırlaması konulmadığı için belirsizlik yaşandığı bildirildi.

Alp Gürkan'a ait gayrimenkulünün TMSF tarafından satılmasıyla birlikte  4 taksidi aynı anda aldı. İlk ve en son taksit 7 Haziranda önce ödenmişti.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Taylan Yıldırım'ın haberine göre, Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye bağlı maden ocağında meydana gelen faciada 301 işçi hayatını kaybetti. Olayın ardından şirkete ait kazanın olduğu ocak olmak üzere üç maden işletmesi kapatıldı. Ancak bunlardan Ata Bacası ile Işıklar Maden Ocağı daha sonra müfettişlerin 'olumlu rapor'  vermesiyle geri açıldı.

2014 yılının 30 Kasım günü akşam saatlerinde işçiler, devletin ödediği, işsizlik maaşlarının kesilmesinden sonra Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. cep telefonlarına mesaj gönderdiği 2 bin 832 çalışanını, işten çıkardı. 

 

İlk ve son taksit 7 Haziranda ödenmişti

 

Ancak madencilerin işten çıkartılmalarının üzerinden 7 ay geçtikten sonra tazminatlarının ilk taksiti, geçen 7 Haziran seçimleri öncesinde yatırıldı. İşçilerin geri kalan alacakları için ise Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. ile sendikanın, madencilerin tazminat alacakları konusunda anlaştıkları ortaya çıktı. Maden- İş Sendikası yönetimi ve Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. arasındaki protokole göre, tazminatların, 24 taksite bölündüğü ortaya çıkınca, bu durum tepkiye neden oldu. İlk taksitini alan işçilere, geri kalan taksitlerini de, ne zamanlar ödeneceğine dair bir zaman sınırlaması konulmadığı için belirsizlik yaşandı. 

 

Ev satılınca tazminatın
4 taksidi aynı anda ödendi

 

Şirketin borçlarının ödenmesi için TMSF tarafından bir süre önce Alp Gürkan'ın sahibi olduğu gayrimenkul, açık attırmayla satıldı. Bu satıştan elde gedilen gelirin bir bölümüyle, madencilerin tazminatlarının 4 taksidi birden ödendi. Çalıştıkları yıla ve kıdemlerine göre işçilerin, 4 taksit için toplam bin 100 TL ile 3 bin 200 TL arasında ücretleri banka hesaplarına yatırıldı. Uzun süre işsiz olan madenciler, 9 ay sonra yatırılan yeni taksitlere, sevinemediklerini söyledi.

Soma faciasından sonra işsiz kalan madencilerden Arif Şengül, “Hesabımıza para yattı ama bu tazminatımızın ne kadarı, daha ne kadar alacağız kimse bilmiyor. Para yatırıldı deniyor ve biz gidip çekiyoruz. Bankaların önü işçilerle doluydu. Herkes büyük bir mağduriyet yaşıyor. Bizler tazminatlarımızın kalanının toplu olarak ödenmesini bekliyoruz. Bizler unutuluyoruz" dedi. 

20 gün önce yapılan kongreyle üçe bölünen Maden İş Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Şendil de, şirkete ait bir evin satılmasından sonra 4 taksitin ödendiğini açıkladı, ancak kalan 19 taksitin ne zaman ve ne kadarının ödeneceği konusunda açıklamada bulunmadı.

 

Tazminatlar 'teneşir vadeli'

 

Konuyu sık sık gündeme getiren CHP Grup Başkanıvekili Özgür Özel ise “Daha önce torba kanundaki düzenlemeyle TMSF'nin elinde bulunan varlıkların satması durumunda işçilerin tazminatlarının ödenmesi karara bağlanmıştı. TMSF tarafından 7 Haziran seçimlerden önce bir taksiti ödendi. TMSF'den bilgi istedim, cevapta kendilerinin ödeme yapmak için engellerinin olmadığı ancak sendika ile patronunun anlaştığını bu ödemelerin yapılmaması için TMSF'ye protokol yolladıklarını söyledi. İşçi parasını alabilecekken bu protokolden dolayı almıyordu. Bu konuda sendika eleştiriliyordu. Bunu AKP grup başkanvekilleri kanalıyla Hükümete bildirdik. Bu konu, mecliste tartışıldı. Şimdi öğrendik ki, TMSF satılan bir varlığın bedeli işçilere, 4 taksit bedeli olarak yatırdı. Aslında sendika yüzünden işçi kendi alacağına yalvar yakar oldu. Bu yapılan ne kanuna ne vicdana uygun. Adeta işçiyle alay ediyorlar. Biran önce TMSF'nin elindeki varlıklarını elden çıkartıp işçinin alacaklarının bir seferde ödenmesi gerekir. İşçilerini alacağı, eskilerin deyişiyle, 'teneşir vadeli' ödeniyor. Küçük küçük ve uzun süreye yayıp ödeniyor" dedi.
 

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