Soma'da bilirkişi raporunun arkasında durdu

Manisa’nın Soma İlçesinde, 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin ek bilirkişi raporu Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, ek bilirkişi raporunda heyetin, yapılan itirazların önceki kanaat ve görüşlerini değiştirmediğini ve bu nedenle aynı raporu, ek rapor olarak sunduklarını söyledi.

Soma’da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde 21 Kasım 2016 tarihinde görülen davada, ek bilirkişi raporunun beklenmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sanıkların mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna itirazı üzerine mahkeme, raporu tekrar bilirkişi heyetine gönderip görüş bildirmelerini istedi.

Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, beklenen ek bilirkişi raporunun dosyaya eklenerek, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulduğunu açıkladı. Arslan, ek bilirkişi raporunda heyetin, yapılan itirazların önceki kanaat ve görüşlerini değiştirmediğini ve bu nedenle aynı raporu, ek rapor olarak sunduklarını söyledi.

Arslan raporunun sonuç bölümünde ise, “Mahkemece sunulan ve tarafımıza ulaşan tüm dilekçeler ve eklerinde, kazanın oluşu ve akabinde cereyanı ile ilgili olarak bilirkişi heyetimizin ana raporunda ortaya koyduğu değerlendirmeleri veya kanaatleri değiştirmesini gerektirecek yeni bir bilgi ya da belge bulunmamaktadır. Dolayısıyla heyetimiz daha önce olayın ortaya çıkışı ve bilinen sonuçlarını doğuran değerlendirme ve kanaatlerini aynen muhafaza etmektedir. Takdir yüce mahkemenizindir” ifadelerinin kullanıldığını söyledi.

Soma Davası’nın duruşması bugün görülüyor.