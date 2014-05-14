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Deutsche Welle

Soma'da bekleyiş sürüyor

Manisa’nın Soma ilçesinde bir kömür madeninde çıkan yangında 245 işçi hayatını kaybetti. Madende mahsur kalan 100’ün üzerinde işçi için kurtarma çalışmaları sürüyor

14 Mayıs 2014 00:54

Soma'da özel bir madende elektrik trafosunda çıkan yangın sonucu 245 kişi yaşamını yitirdi. 80 işçi yaralandı. 100'den fazla işçinin madenden çıkarılma çalışmaları sürüyor.

“Teftişlerde sorun yok”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Soma Kömür İşletmeleri AŞ işyerinde, Bakanlık müfettişlerince 2012'den bu yana iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapıldığını belirterek mevzuata aykırı bir durumun görülmediğini açıkladı. Bakanlık müfettişlerinin 2012 yılında 2 kez, 2013 yılında 2 kez ve son olarak da 13-14, 17-18 Mart 2014 tarihlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden madende teftiş yaptığı ve mevzuata aykırı bir durum görülmediği kaydedildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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