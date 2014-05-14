Soma'da bekleyiş sürüyor

Soma'da özel bir madende elektrik trafosunda çıkan yangın sonucu 245 kişi yaşamını yitirdi. 80 işçi yaralandı. 100'den fazla işçinin madenden çıkarılma çalışmaları sürüyor.

“Teftişlerde sorun yok”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Soma Kömür İşletmeleri AŞ işyerinde, Bakanlık müfettişlerince 2012'den bu yana iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapıldığını belirterek mevzuata aykırı bir durumun görülmediğini açıkladı. Bakanlık müfettişlerinin 2012 yılında 2 kez, 2013 yılında 2 kez ve son olarak da 13-14, 17-18 Mart 2014 tarihlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden madende teftiş yaptığı ve mevzuata aykırı bir durum görülmediği kaydedildi.