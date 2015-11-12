Soma'da altın bulundu, mahallelinin telefonları susmadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın Soma'da 100 tondan fazla altın rezervi bulunduğunu açıklamasının ardından gözler, zengin linyit yataklarıyla bilinen bu ilçeye çevrildi. Kiraz Mahallesi Muhtarı Hasan Kocatepe de "Bakan Alaboyun'un açıklaması mahalle sakinlerini heyecanlandırdı, dünden bu yana telefonlarımız susmadı" dedi.

50 hanelik mahalle

Açıklama, altın rezervinin bulunduğu belirtilen ve Soma ilçe merkezine yaklaşık 45 kilometre mesafedeki Kiraz ve Çatalçam sakinlerini heyecanlandırdı. Mahalle sakinleri, madenlerin açılmasının ardından okulu, sağlık ocağı ve marketi bulunmayan 50 hanelik mahallelerinin hareketleneceğini, göç alacağını, ilçeden mahalleye gelen yolların düzeleceğini ve hizmetlerin artacağını belirtti.

Gençlere iş

Altın madeni beklentisinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren mahalle sakinleri, özellikle gençlerin iş bulamadığı için göç ettiği mahallede, gençlere iş fırsatı sağlanacağı ve arazilerinin değerleneceği için sevindiklerini belirtiyor.

"Bölgeye topyekun kalkınma getirecektir"



Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Soma denilince bütün dünya bizi kömür madeni ile tanır. Bu defa da altın gibi Türkiye için önemli bir yer altı zenginliğine sahip olduğumuzu anladık" dedi.

Ergene, Soma'nın söz konusu altın rezervini işleyebilecek iş gücü ve insan kaynağına sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunun işletilmesinde Soma'da yeterince tecrübeli madenci personel var. Maden mühendisi, teknikeri, her türlü insan kaynağı mevcut. Yeni bir iş ve istihdam kaynağı yaratacaktır ilçemizde. En son kaza nedeniyle işsiz kalan arkadaşlarımızın burada değerlendireceğini düşünüyoruz. İlçede büyük yankı buldu, ilçe genelinde sevinçle karşılandı. Somalılar olarak bu madenin derhal faaliyete geçmesi için sabırsızlanıyoruz. İnşallah iyi bir firma eliyle işletilir, hem çevreci hem de son teknolojilerin kullanıldığı dünyaya örnek gösterilecek bir işletme olur diye temenni ediyoruz."

Ergene, rezervin çıkartılmaya başlanmasıyla bölgede önemli değişimler yaşanacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle Kiraz köyünün civarında olduğu söyleniyor. Burası bizim biraz mahrumiyet bölgemiz. Yani arazisi dağlık, dolayısıyla bu bölgede yaşayan köylerimizde nüfus az ve tarımdan ziyade hayvancılıkla geçinen vatandaşların ikamet ettiği yerde. Hatta birçok köyümüzde sadece yaşlılar kalmıştır. Gençler çalışmak, hayatını kazanmak için ilçe merkezine göç etmiştir. Rezervin buralarda bir canlılık oluşturacağını düşünüyorum. Bu rezervin işlenmesi, bölgeye doğru bağlantı yollarını iyileştirecek dolayısıyla topyekun bir kalkınma getirecektir. Yani Kiraz köyü ve civarına buradaki insanların refah seviyesini arttıracak nitelikte ilave imkanlar doğuracağını değerlendiriyoruz."

Ergene, rezervin en kısa zamanda işletmeye alınmasını temenni ettiklerini ifade ederek, "Sayın Bakanın açıkladığına göre demek ki kayda değer işletilebilir bir rezerve ulaştığımız ortaya çıkıyor. Böyle bir zenginliğin bir an evvel yeryüzüne çıkarılmasını istiyoruz. İnşallah kısa zamanda bu sağlanır, bizim de bu yönde çalışmalarımız olacak" diye konuştu.

"Mahalle sakinleri sevindi"

Kiraz Mahallesi Muhtarı Hasan Kocatepe de "Bakan Alaboyun'un açıklaması mahalle sakinlerini heyecanlandırdı, dünden bu yana telefonlarımız susmadı" dedi.

Kocatepe, Kiraz ve Çatalçam arasındaki bölgede sondaj çalışmaları yapıldığını, maden ocaklarının hayata geçmesiyle mahallede birçok şeyin değişeceğini, gençlerin ocaklarda çalışabileceğini ve arazilerinin değerleneceğini belirtti.

"44 kilometrekare alanda arama yapılıyor"

Bölgede sondaj çalışması yürüten firmanın jeoloji mühendisi Engin Usta da Kiraz ve Çatalçam mahalleleri arasındaki 24 ayrı noktada sondaj çalışması yapılacağını, bunlardan 8'inin tamamlandığını belirtti.

Sondajda elde ettikleri numunelerin Maden Tetkik Arama laboratuvarlarında incelenerek rezerv içeriklerinin belirlendiğini kaydeden Usta, "Toplam 10 bin metre derinlikte ve 44 kilometrekare genişlikteki alanda çalışmaları sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.