T24 LogoT24 Logo
Gündem

Soma'da 500 kişinin ifadesi alındı

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Soma faciasından sağ kurtulan madencilerin de yer aldığı 500'ün üzerinde kişinin ifadesini aldı

17 Haziran 2014 02:43

Soma'da meydana gelen maden faciası ile ilgili adli soruşturma devam ediyor.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, maddi deliller toplanıyor, olaya ilişkin bilgisi bulunanların ifadesine başvuruluyor.

Bugüne kadar aralarında olaydan sağ kurtulan madencilerin de bulunduğu 500'ün üzerinde kişinin ifadesini alındı. İşlemlerin hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs'ta Eynez bölgesinde meydana gelen maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetmiş, 486 kişi sağ kurtulmuştu.

 

ETİKETLER

somaifadesavcılık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24