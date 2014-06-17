Soma'da 500 kişinin ifadesi alındı

Soma'da meydana gelen maden faciası ile ilgili adli soruşturma devam ediyor.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, maddi deliller toplanıyor, olaya ilişkin bilgisi bulunanların ifadesine başvuruluyor.

Bugüne kadar aralarında olaydan sağ kurtulan madencilerin de bulunduğu 500'ün üzerinde kişinin ifadesini alındı. İşlemlerin hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.



Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs'ta Eynez bölgesinde meydana gelen maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetmiş, 486 kişi sağ kurtulmuştu.