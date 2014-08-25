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Spor

Soma Turnuvası'ndan 476 bin 698 lira gelir elde edildi

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Chelsea'nin katılımıyla Soma faciasında yaşamını yitiren madencilerin ailelerine yardım için düzenlenen turnuvadan elde edilen gelir açıklandı

25 Ağustos 2014 20:57

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Chelsea'nin katılımıyla Soma'da hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine yardım için düzenlenen Soma Turnuvası'ndan 476 bin 698 lira gelir elde edildiği açıklandı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 8 Ağustos'ta düzenlenen turnuvadan tüm masraflar çıktıktan sonra 476 bin 698 lira gelir elde edildiği belirtildi.

Fenerbahçe İcra Kurulu Başkanı Hakkı Hasan Yılmaz'ın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Chelsea Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Ron Gourlay'e birer mektup yazarak teşekkür ettiği kaydedildi. 

Yılmaz'ın mektubunda şu ifadelere yer verildi: 

"Soma kazazedelerinin acılarının olsun hafifletmek amacıyla düzenlenen turnuvaya katılımınız bizleri onurlandırmıştır. Turnuvadan toplam 1 milyon 89 bin 586 lira gelir elde edildi. Tüm masraflar çıktıktan sonra Soma felaketzedeleri için 476 bin 689 lira 83 kuruş gelir elde edilmiş oldu." 
Öte yandan sarı-lacivertli kulüp, turnuvanın gelir-gider tablosunu ayrıntılı bir şekilde resmi internet sitesinde duyurdu.

 

25 bin taraftar izledi

 

Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlenen üçlü turnuvada tribünlerin önemli bölümü boş kalmıştı. Biletleri 50, 100 ve 160 liradan satılan organizasyonda 25 bine yakın taraftar tribünlerde yer almıştı. 

İki takım taraftarlarının aynı tribünleri paylaştığı turnuva için, tribünlerde ev sahibi Fenerbahçe'nin taraftarının daha çok olduğu görülmüştü. Galatasaraylı bir taraftarın mücadeleyi, Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlarla yan yana izlemesi dikkati çekmişti.

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