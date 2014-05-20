Soma soruşturmasında gaz ölçümü ifadeleri de çelişti

Soma’daki maden faciası soruşturmasında ifade veren maden mühendisi Necati Karadeniz, “Patlamadan 1 hafta önce bir iki kere sıcaklık artışı hissettim. Amirime söyledim, ama bana bir sıcaklık artışı olduğunu bildirmedi. Eğer tespit etseydik, boşaltılmasını temin ederdim” dedi. Amir Hilmi Kazık ise “Olay öncesinde gaz ölçümlerinde olağandışı duruma şahit olmadım” dedi.

Necati Karadeniz, suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesi olmasına rağmen kusurun değişmesi ihtimali ile adli kontrolle serbest bırakılırken, Hilmi Kazık tutuklandı.

Soma’da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 5’i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Milliyet gazetesinden Damla Güler ve Damla Yur’un haberine göre, serbest bırakılan isimlerden biri olan 26 yaşındaki maden mühendisi Necati Karadeniz savcılık sorgusunda patlama meydana gelmeden 1 hafta önce madendeki sıcaklığın normal şartların üzerinde olduğunu fark ettiğini belirtti.

Kendisinin gece vardiyasının mühendisi olduğunu ve bu vardiyadaki sıkıntıları tespit edip amirine bildirmekle görevli olduğunu anlatan Karadeniz, ‘Bir sıkıntı var ise giderebiliyor isek doğrudan gideririz. Gideremiyorsak vardiya amirleri aracılığı ile tertip alınması için gelecek olan vardiya amirine tertip verilir. Bu tertip vardiya amirleri aracılığıyla yapılır’ dedi.

Karbonmonoksit artışı tespit edildiği zaman bunun madenin bir yerlerinde sıcaklığın artmış olabileceği anlamına geldiğini anlatan Karadeniz, ‘Sıcaklık artışı hissettiğimiz anda vardiya amirimize söyleriz. Vardiya amiri sıcaklığın kaynağını, sebebini araştırmakla yükümlüdür. 13.05.2014 tarihinden geriye dönük bir hafta içinde 1-2 kere sıcaklık artışı hissettim. Bunu da vardiya amirimiz Hilmi Kazık’a iletmiştim. Bana sıcaklık artışı olduğunu bildirmedi. Eğer sıcaklık artışı olduğunu tespit etseydik o ayağın boşaltılmasını temin ederdim. Ancak bana öyle bir bilgi gelmedi’ dedi.

Amir Hilmi Kazık’a sorgu sırasında savcı tarafından bilirkişi raporunda tespit edilen sıcaklık artışının sorulması üzerine ise Kazık, gaz ölçüm cihazlarının verilerinde ani artışların dinamit patlamasından kaynaklandığını ortalama değer alındığında yanlış yorumlanabileceğini belirtti.

‘Olağandışı durum yoktu’

‘Ancak olay öncesinde gaz ölçümlerinde olağandışı duruma şahit olmadım’ diyen Kazık savcı tarafından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Kazık kuvvetli suç şüphesi ve delilleri karartma ihtimali göz önüne alınarak nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Mühendis Necati Karadeniz ise suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesi olmasına rağmen kusurun değişmesi ihtimali ile adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mühendis değil uzmanım!

Maden mühendisi Fuat Ünal Aydın ise savcılık sorgusunda dikkat çekici bir ifade kullandı. Kendisinin havalandırma fanlarının kontrolünü gerçekleştirdiğini anlatan Aydın, ‘Bu fanlardan çalışma performansının devamı için gereklilik arz eder ise fanı değiştiririm. Ancak ben herhangi bir ısı ölçmem böyle bir yükümlülüğüm yoktur. Benim resmi kaynaklarda imzamın bulunduğu havalandırma mühendisi olduğuma dair herhangi bir bilgi ve belge yoktur. Sadece sözlü görevlendirme alınan iştir. Yeterlilik belgesi gerekmemektedir. Ancak kayıtlarda iş güvenliği uzmanı olarak geçmekteyim’ dedi.