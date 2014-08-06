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Soma protestosu için üniversite işgaline 16 yıl hapis istemi

Soma maden faciasını protesto etmek için Ege Üniversitesi'nde iki fakülte binasını işgal eden 38 öğrenci hakkında hapis istemiyle dava açıldı

06 Ağustos 2014 20:45

Soma'daki maden faciasını protesto için Ege Üniversitesi'nde iki fakülte binasını işgal eden 38 genç hakkında onlarca yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Radikal'den İsrail Saymaz'ın haberine göre, Soma’da meydana gelen maden faciasından sonra Ege Üniversitesi’nde toplanan 100 kadar öğrenci “Soma’da katledilenlerin katilleri yargılansın” yazılı pankart açarak, Edebiyat ve Yabancı Diller fakültelerini işgal etti.

Topluluk, Yabancı Diller Fakültesi camlarından “Kadere, ÖGB’ye, polise başkaldırıyoruz, Roboski’den Soma’ya hesap sormaya” yazılı bir pankart açtı ve kimi talepler sıraladı.

 

Öğrencilerin çatıdan kiremit attığı iddia edildi

 

Pazarlıklara rağmen uzlaşma sağlanamayınca polis, fakültelere girerek, öğrencilere müdahale etti. İddiaya göre öğrenciler barikat kurup polise çatıdan taş, kiremit ve sert cisim attı. Polis, biri çocuk 31 genci gözaltına aldı.

Fakültede yapılan incelemede, iddiaya göre, binanın camlarının kırıldığı ve duvarlara Berkin Elvan, Soma ve iş kazaları ilgili yazılar ve kimi yasadışı örgüt adlarının yazıldığı saptandı. Polisin hazırladığı bilgi notunda, yasadışı DHKP/C ile ilişkili olduğu öne sürülen bir internet sitesinde bu işgal haberinin duyurulması ise örgüt talimatı olarak sayıldı.

Hazırlanan iddianamede; 38 öğrencinin tümü hakkında ‘eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’ suçundan altı, ‘kamu malına zarar verme’ suçundan altı, ‘kamu görevlisine direnme’ suçundan dört yıla kadar hapis cezası istendi. Bazı öğrenciler hakkında da ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ve ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla ceza istendi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşma, 14 Ekim 2014’te görülecek.

 

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