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Soma patronu Alp Gürkan'ın lüks dairesi satışa çıkıyor

TMSF, işadamı Korkmaz Yiğit'in mal kaçırmasına aracılık ettiği gerekçesiyle Gürkan’ın mallarına tedbir koymuştu

29 Aralık 2015 19:18

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan’ın İstanbul Ortaköy’deki lüks dairesini ve İzmir’deki bir arsasını satışa çıkardı. TMSF, işadamı Korkmaz Yiğit'in mal kaçırmasına aracılık ettiği gerekçesiyle Gürkan’ın mallarına tedbir koymuştu.

301 işçinin yaşamını yitirdiği madenin sahibi Alp Gürkan'a ait bir takım gayrimenkullerini satışa çıkardı. Alp Gürkan'a ait satışa çıkarılan gayrimenkullerden biri İstanbul Ortaköy'de bulunuyor.

Boğazı gören bir binadaki dubleks daire için 7 milyon 325 bin lira değer biçildi. Anılan gayrimenkul için ilk ihale 5 Ocak 2016’da yapılacak.

TMSF binasında yapılacak ihalede alıcı çıkmaması durumunda, satış 12 Ocak günü yenilenecek.

TMSF’nin satışını istediği bir diğer gayrimenkul ise İzmir Konak’ta bulunuyor.  Kargir bir binanın ¼ hissesi için belirlenen bedel 30 bin TL. Söz konusu hissenin satışı da yine 5 Ocak günü yapılacak.

 

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