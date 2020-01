Soma patronu Alp Gürkan hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği iş cinayetiyle ilgili hakkında şirketin patronu Alp Gürkan ve 2 şirket yöneticisi hakkında verilen takipsizlik kararı, 'yeni delil ortaya çıktığı' gerekçesiyle Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldı. Bu gelişme üzerine Alp Gürkan hakkında iddianame hazırlanabileceği ifade edildi.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madenci hayatını kaybettiği iş cinayetinin ardından başlatılan adli soruşturmada, 'olası kastla öldürme', 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu toplam 46 sanık yargılanmaya başladı.

Önce inceleme yapıldı

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, halen yargılamanın yapıldığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, Ağustos 2015'teki ara kararında, şirketin patronu Alp Gürkan için, soruşturma talimatı verdi. Alp Gürkan'ın yargılanmasının önü açıldı.

Bunun üzerine, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı, Soma'daki maden faciasının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Görevimden çekilmem, patron olmadığım anlamına gelmez" yönünde açıklama yapan Alp Gürkan için inceleme yaptı.

Alp Gürkan 9 Kasım 2015'te, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılı olarak sunduğu ifadesinde, daha önce hakkında hem savcılığın, hem de itiraz üzerine dosyayı inceleyen mahkemenin takipsizlik kararı verdiğini hatırlattı. Alp Gürkan, kazadan sonra maden ocağındaki basın toplantısında söylediği, “Görevimden çekilmem, patron olmadığım anlamına gelmez" sözlerini de ifadesinde anlattı. Kaza günü, facianın yaşandığı ocağın sahibi olan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi bulunmadığını anımsatan Alp Gürkan, "Kazanın meydana geldiği maden ocağını işleten Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. isimli şirketin en büyük ortağı durumundayım. Bu durumda hukuki anlamda şirketin patronu sayılırım. Şirketin patronu olduğum için de şirketin Yönetim Kurulu Başkanı'nı ve diğer üyelerini hukuken değiştirebilme yetkisine sahip bir kimseyim. Bu durumda 'şirketin patronu benim, şirkette yetkilerim var' demem gayet doğaldır. Ancak bu şekilde yaptığım beyan hiçbir şekilde hukuki ve cezai sorumluluk sahibi olduğum şeklinde yorumlanamaz" dedi.

Savcılar değişti

Ancak Alp Gürkan hakkında başlayan soruşturmada görev yapan savcılar, çeşitli gerekçelerle dosyadan ayrıldı. Suç duyurusunda bulunan mağdur avukatlarından Denizer Şanlı, yaptığı açıklamada gelişmeleri şöyle açıkladı:

"Hakkında dava açıklacak"

"Biz daha ikinci celsede Alp Gürkan hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Ama bugüne kadar Alp Gürkan dosyasına bakan 3 savcı değişti. Alp Gürkan'a bir şey yapılamadı. Hep gecikti ve en son savcı bilirkişi raporunu bekleyip ona göre hareket edeceğini söyledi. Keşifli bilirkişi raporunda Alp Gürkan'la ilgili kusur araştırması talep etti. Son gelen raporda da Alp Gürkan hakkında kusur bulundu. Her ne kadar 2013 sonuna kadar yönetim kurulu başkanı olsa da daha sonra Can Gürkan'a devrediyor. Bu olay ihmaller ve hatalar zincirinin sonucudur. Şirketin hukuki olarak yönetimini devretse de payı olmadığı anlamına gelmez. Dolayısıyla Soma Savcılığı bu rapor üzerine davayı açmak durumunda kaldı. Sulh Ceza Mahkemesi Alp Gürkan hakkındaki takipsizlik kararını kaldırdı. Diğer kişilerle birlikte bu üç kişiyle ilgili dava aç dedi. İddianamenin hazırlanmasını ve dava açılmasını bekliyoruz. Eğer süreç daha önceki gibi ağır işlemez ve bir an önce dava açılırsa Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Soma Davası ile birleştirilebilir."

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Dosyanın incelenmesinde ; Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30/10/14 tarih, 2014/1567 soruşturma numaralı dosya ile şüpheliler ALP GÜRKAN, Haluk SEVİNÇ ve Hayri KEBAPÇILAR hakkında Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçu neden ile 05/09/2014 tarihli bilirkişi asli raporunda herhangi bir kusur belirtilmediği, şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine dair somut herhangi bir delilin elde edilemediği ve yeterli şüphenin oluşmadığı nedenleri ile şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, Akhisar Sulh Ceza Hakimliğince 28/11/2014 tarih, 2014/746 Değişik İş sayılı karar ile yapılan itirazın reddedildiği anlaşılmıştır.

"Yapılan incelemede; Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2015/81 esas sayılı dosyası kapsamında dosyanın bilirkişi incelemesi amacı ile bilirkişilere tevdii edildiği, söz konusu bilirkişi raporunda şüpheliler ALP GÜRKAN, Haluk SEVİNÇ ve Hayri KEBAPÇILAR’ın olayın meydana gelmesinde kusur ve ihmallerinin bulunduğu belirtilmiştir."