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Politika

Soma madencisinden Erdoğan'a: İçimizdeki taşeronu kaldırın

Soma'daki faciada 51 madencinin hayatını kaybettiği İzmir'in Kınık ilçesini ziyaret eden Erdoğan madenci ailelerine konut sözü verdi

29 Mayıs 2014 23:17

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , Efes Tatbikatı'nı izledikten sonra, eşi Emine Erdoğan'la birlikte helikopterle İzmir'in Kınık İlçesi'ne geldi. Başbakanlığa ait helikopter Kınık ilçe stadına indi. 

Başbakan'ın indiği stadyumun çevresinde Başbakanlık koruma polislerinin yanısıra yaklaşık 200 çevik kuvvet polisi geniş güvenlik önlemi aldı. Başbakan Erdoğan'ın inişi sırasında ve güzergahta jammer cihazları çalıştırıldı. 

Radikal'de yer alan habere göre, Erdoğan'ın stadyumdan, madenci aileleriyle toplantı yapacağı Öğretmenevi arasındaki yaklaşık bir kilometrelik güzergahta da kaldırımla yol arasına demir bariyerler yerleştirildi. Bariyer boyunca da çevik kuvvet polisleri yüzleri vatandaşlara dönük olarak güvenlik önlemi aldı. 

Başbakan Erdoğan, Öğretmenevi'ne girerek, 51 madencinin hayatını kaybettiği İzmir'in Kınık ilçesi ve ona bağlı köylerde yaşayan madenci aileleri ile toplantıya başladı. Toplantıya basın mensupları alınmadı. 

Öğretmenevine gelen şehit aileleri, tek tek kimlik kontrolü yapılarak içeri alındı. Madende yaşamını yitirenler için Kur'an okutuldu. Başbakan Erdoğan ailelere hitaben bir konuşma yaptı. Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ailelerle pide yiyecek. Bunun için 400 pide ve ayran sipariş verildi. 

 

Ziyaret sürpriz 

 

Başbakan Erdoğan'ın resmi programında görünmeyen bu ziyaret ilçede de sabah duyuldu. İzmir Valisi Mustafa Toprak ve AKP İl Başkanı Ömer Cihat Akay da ilçeye geldi. Kınık son yerel seçimlerde AK Parti'nin 30 ilçeye sahip İzmir'de kazandığı altı ilçeden biriydi.

 

Ev sözü verdi

 

Başbakan Erdoğan, Kınık'ta Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan öğretmenevinde Soma Kömür madeni faciasında hayatını kaybeden 51 Kınıklı maden işçisinin yakını ile toplantı yaptı. Başbakan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada devlet olarak ailelerin yanında oldukları mesajını verdi. Ailelerin barınma sorunundan yakındığı, Başbakan Erdoğan'ın da bunun üzerine "Buraya da ev yaparız" dediği öğrenildi. Madenci yakınlarına pide, ayran, kuru pasta ve su ikram edildi. 

 

İlik nakli olacak İsmet de geldi 

 

Akdeniz anemisi tedavisi için önümüzdeki günlerde ilik nakli olmaya hazırlanan İsmet Salgın'ın annesi Aynur Salgın da, Başbakan'la görüştü, sağlık sorunun çözümü için destek istedi. Salgın da bisikletiyle geldiği öğretmenevinde önce içeriye giremedi. Uzun uğraşlar sonunda İsmet de toplantıya katıldı. Toplantıya geç kalan bir madenci eşi içeri alınmayınca gözyaşı döktü. Söz konusu kadın da bir süre sonra içeri girdi. 

 

120 kişiyle görüştü 

 

Erdoğan'ın 120 kişiyle konuştuğu ve görüştüğü madenci yakınlarının hepsinin ellerini sıkarak uğurladığı belirtildi. 

Başbakan Erdoğan, yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından dışarıda bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti ve yürüyerek belediye binasına gitti. 

 

'Osmanlı devletinin son padişahı' tezahüratı 

 

Vatandaşlar bu sırada Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu. Bir vatandaşın 'Osmanlı devletinin son padişahı' şeklinde tezahürat yaptığı duyulurken 'Türkiye seninle gurur duyuyor sloganları' atıldı. 

 

İçimizdeki taşeronu kaldırın 

 

Erdoğan Belediye binasına ilerlerken madenci olduğunu söyleyen bir vatandaşla konuştu. Madenci Erdoğan'a, 'İçimizdeki taşeronu kaldırın' dedi. 

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