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Soma maden faciası davasında mahkeme 'sabotaj' iddialarına itibar etmedi (4)

DAVA 19 HAZİRAN'A ERTELENDİ Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, savcının mütalaasını vermesinden sonra sanıklar savunmalarını yaptı

27 Mart 2018 10:38

DAVA 19 HAZİRAN\'A ERTELENDİ
Manisa\'nın Soma İlçesi\'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5\'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davada, savcının mütalaasını vermesinden sonra sanıklar savunmalarını yaptı. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, mütalaadaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyip iş güvenliği için her türlü harcamayı yaptığını anlattı, tahliyesini istedi. Tutuklu diğer sanıklarda suçlamaları kabul etmedi, savunmalarını hazırlamak için ek süre istedi. Sanıklardan sonra söz alan avukatları da, savunma için ek süre talep etti. Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme Başkanı Salih Pehlivan davayı 19 Haziran 2018 Salı gününe erteledi

Taylan YILDIRIM – Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (DHA)


 

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