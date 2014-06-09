Soma Kaymakamı'ndan facia brifingi: Bilmiyorum!

Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın ayrıntılarını yerinde inceleme kararı alan TBMM Soma Araştırma Komisyonu, incelemesine Kaymakam Bahattin Atçı'nın brifingi ile başladı.

Bahattin Atçı brifingde, “Son günlerde burada taşeron var mı yok mu tartışılıyor. Gerçekten taşeron var mı yok mu bilmiyorum. Kimisi var diyor kimisi yok diyor. Kimi adına taşeron diyor kimi dayıbaşı diyor. Ben bile bilmiyorum gerçekten ne olduğunu” dedi.

İşçi maaşlarıyla ilgili önce "ödendi" diyen Atçı, muhalefet vekilleri itiraz edince "İşçi maaşları ödendi mi tamamı bilmiyorum, ödenmiştir herhalde" yanıtını verdi.

Kaza yaşanan Soma'nın Eynez bölgesinde işçilere işbaşı yapmaları çağrısı konusunda ise Atçı'nın, "İşçiler dayıbaşılar tarafından ocağa çağrıldı deniyor ama bilmiyorum bu konuyu" yanıtı da tepki çekti.

TBMM Soma Araştırma Komisyonu, bugün sabah Soma'da yaşanan faciayla ilgili inceleme ziyaretine şehitlikte dua okunmasıyla başlandı. Soma ilçe merkezindeki 39 madencinin birlikte gömüldüğü mezarlıkta vekiller kısa süreyle incelemede bulundu. İkinci durakları ise Soma Kaymakamlığı oldu. Ancak Kaymakam Bahattin Atçı’nın verdiği brifingde işçiler tarafından yürütülen protestoları eleştirmesi dikkat çekti. Soma ekonomisi açısından maden ocaklarının açılması gerektiğini savunan Atçı, “İşçilerin oturma eylemleri gibi değişik eylemleri oldu. Sosyal konuda sıkıntı oluyor ” dedi.

Kaymakam Atçı, “Üretim maliyetlerinin düşürülmesi güzel bir şey ama o sisteme de müdahale gerekiyor. Buraya daha basit bir sistemin gelmesi gerekiyor. Son günlerde burada taşeron var mı yok mu tartışılıyor. Gerçekten taşeron var mı yok mu bilmiyorum. Kimisi var diyor kimisi yok diyor. Kimi adına taşeron diyor kimi dayıbaşı diyor. Ben bile bilmiyorum gerçekten ne olduğunu” sözleriyle ise şaşırttı.

Önce işçi maaşlarıyla ilgili "ödendi" diyen Atçı, muhalefet vekilleri itiraz edince "İşçi maaşları ödendi mi tamamı bilmiyorum, ödenmiştir herhalde" dedi.

Kaza yaşanan Soma'nın Eynez bölgesinde işçilere işbaşı yapmaları çağrısı konusunda ise Atçı'nın, "İşçiler dayıbaşılar tarafından ocağa çağrıldı deniyor ama bilmiyorum bu konuyu" yanıtı da tepki çekti.

Olay anında ocakta 786 kişi olduğunu söyleyen Atçı'yı AKP Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş, “787 işçi vardı” diye düzeltti. Soma'daki vatandaşların yüzde 80'inin kömürden geçindiğini belirten Atçı, Soma Holding’e ait Eynez dışında Işıklar ve Atabacası ocakları da olduğuna hatırlatarak, “Bir an önce işbaşı yapılması gerekiyor. İşçilerin oturma eylemleri gibi değişik eylemleri oldu. Sosyal konuda sıkıntı var bir an önce üretim faaliyetine başlamasını istiyoruz ” sözleri de tepki çekti.

Kaymakam ‘ailelere yardım edildi’ dedi ama…

Kaymakam Atçı, Soma'da tüm ailelere yardım sağlandığını da savundu. Ancak vekillerce ziyaret edilen ölen madenci Celal Sevinç ’in eşi Havva Sevinç, yardımlar sorulunca "Gelen bir şey yok. Kapımızı çalan yok ” diye tepki gösterdi.

Havva Sevinç, eşinin son 1 aydır hep yorgun olduğunu da ifade ederek, “Eve hep nemli ve terli geliyordu. 1 aydır şikayetleri artmıştı. Baş dönmesi, kusma oluyordu. Çamur gibi oluyordu üstü. Son dönemde şikâyetleri arttı. Daha önce zehirlendi 20 gün hastanede yattı ” dedi. Havva Sevinç’in kardeşi Süleyman Özdemir de, “Hangi çağdayız. Bu kadar insan nasıl ölüyor. Hakkımızı savunacağız, arayacağız. Yurtdışında bakınca utanç verici ” dedi.

Tanrıverdi isterse Komisyon'a gelecek

Komisyon daha sonra madende hayatını kaybeden Ali Yüksel’in eşi Ergül Yüksel ve kardeşi Ertan Yüksel ’i ziyaret etti. Ertan Yüksel, “Uyar Madencilik’ten 18 bin TL alacaklıydı. Ücretini alamadığı için Soma ’ya geçti. Uyar Madencilik her kapandığında sorunlarını AKP'li Hüseyin Tanrıverdi çözüyor. Tanrıverdi, uyar madenciliğe sahip çıkıyor adamlar aylarca ona güvenip maaşları ödemediler. Halen de alacağımız var” sözleri AKP'li komisyon üyelerini rahatsız etti.

Daha sonra T24'ün "Sayın Tanrıverdi'ye yönelik iddiaları da araştıracak mısınız?" sorusu üzerine Komisyon Başkanı Alaboyun, "Bizim vekil araştırmak gibi sorumluluğumuz yok. Şahşileştirmek ancak soruşturma ile olur, biz araştırma komisyonuyuz. Kişileri değil kazayı araştıracağız. Ancak komisyon çalışmalarımız tüm milletvekillerine açık" dedi.

Gözler TBB'de...

Hayatını kaybeden madenci Niyazi Bayram’ın eşi Müzeyyen Bayram da 6,5 aylık hamile olduğunu belirterek, “9 ay önce evlendik. 12 bin tl düğün borcu miras bıraktı. Yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Bu arada tüm aileler davacı olacaklarını belirtirken, Türkiye Barolar Birliği ’nden (TBB) hukuki yardım beklediklerini bildirdi.

Vekiller, facianın yaşandığı Eynez'deki Soma Holding'e ait madene de gitti. İçerideki yangın devam ettiği için sadece giriş noktasını inceleyen Komisyon, TBMM İç Tüzüğü'ne göre üç ayda tamamlamak zorunda olduğu rapor için maden açıldığı zaman tekrar olay yerine gelecek.