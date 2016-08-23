Soma Katliamı davası 12 Ekim'e ertelendi; 6 kişiye yurt dışına çıkış yasağı konuldu

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği katliama ilişkin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ara karar verildi.

Davanın 10’uncu duruşmasında bilirkişi raporlarının okunmasının ardından avukatlar ve sanıklar raporla ilgili görüşlerini bildirdi. Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı sanık ve avukatları dinledikten sonra ara kararı açıkladı. Davada tutuklu yargılanan 6 sanığın tutukluluk hallerinin devam edilmesine karar verildi.

Ayrıca bilirkişi kurulu raporu karşısında sanıklar Harun Güneş, Coşkun Derici, Harun Yılmaz, Necati Karadeniz, Erdem Canbaz, Soner Günay, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Yalçın Erdoğan, Mehmet Uçgun’un haklarında verilen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına, sanıklar Ergün Yılmaz, Serkan Kocaman, Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz hakkında daha önce verilen adli kontrol tedbirinin yaşamış oldukları en yakın kolluk birimine haftanın her çarşamba günü müracaat etmesi suretiyle imza atma yükümlülüğü tedbiri olarak değiştirilmesine, bilirkişi kurulu raporu karşısında sanıklar Caner Uysal, Hüseyin Alkan, Mehmet Erez, Halil Sarı, Fuat Ünal Aydın ve Hilmi Karakoç’un karar tarihinden itibaren başlamak üzere yurt dışına çıkamamak ve yaşamış oldukları en yakın kolluk birimine haftanın her çarşamba günü müracaat ederek imza atma yükümlülüğü getirilmesine karar verildi.

Dava, 15 Ağustos’ta mahkemeye ulaşan yeni bilirkişi raporunun sanıklar ve avukatların detaylı incelemesi amacıyla 12 Ekim 2016 tarihine ertelendi.

Bilirkişi raporunun okunması bekleniyor

Davanın 9'uncu duruşması, bilirkişi raporunun yetişmemesi nedeniyle tek celsede sona ermişti. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren yargılamada, geçtiğimiz şubat ayında yapılan son bilirkişi incelemesinin raporu mahkemeye sunuldu. Mahkeme tarafından görevlendirilen 10 akademisyen ve 1 elektrik mühendisi tarafından hazırlanan raporda, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ihmali ve kusuru olduğu saptandı.

Raporda ayrıca teknik koşullar arasında gaz maskelerinin işçilerin madenden kaçmasına olanak tanımamasından üretim zorlamasına, maden içi etkin haberleşme ve alarm sistemi bulunmamasından acil durumlar için bir planlama olmamasına kadar bir dizi eksikliğe vurgu yapıldı.

Davanın geçmişi

Katliamdan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Katliamın yıldönümüne iki ay kala 2 Mart 2015 tarihinde iddianame Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 8 kişi için, 'olası kastla öldürme' suçundan 301 kez 20-25 yıl, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 162 kez 2-6 yıl hapis cezası istedi. Tutuksuz 38 zanlı için de, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2-15 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ancak bu kişilerden, 25'inin cezalarının, kusur durumundan dolayı 3'te 1 oranında artırılması talep edildi. Geçen 25 Aralık'taki duruşmada da tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Davanın sanıkları

Cezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan ilk 6 kişi: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, maden mühendisi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik. Tutuksuz yargılanan 40 sanık ise maden mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal'dan oluşuyor.