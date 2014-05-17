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Soma Holding'in patronlarının İTÜ Danışma Kurulu üyeliği iptal

İTÜ'lü öğrencilerin bugün İTÜ Maden Fakültesi önüne bir açıklama yapması bekleniyor

17 Mayıs 2014 14:43

Soma Holding'in patronları Alp Gürkan ve İsmet Kasapoğlu'nun İTÜ Maden Fakültesi Akademik Danışma Kurulu üyeliklerine son verildi.

Öğrencilerle dün saat 22.00 sıralarında İTÜ Genel Sekreteri Tayfun Kindap ile birlikte görüşen İTÜ Maden Fakültesi dekanı Prof. Dr. Fatma Arslan, dekanlık tarafından, Soma Holding patronları Alp Gürkan ve İsmet Kasapoğlu'nun İTÜ Maden Fakültesi Akademik Danışma Kurulu üyeliklerine son verildiğini açıkladı.

Öğrencilerin bugün 14.00'de İTÜ Maden Fakültesi önüne bir açıklama yapması bekleniyor.

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