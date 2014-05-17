Soma Holding'in patronlarının İTÜ Danışma Kurulu üyeliği iptal

Soma Holding'in patronları Alp Gürkan ve İsmet Kasapoğlu'nun İTÜ Maden Fakültesi Akademik Danışma Kurulu üyeliklerine son verildi.

Öğrencilerle dün saat 22.00 sıralarında İTÜ Genel Sekreteri Tayfun Kindap ile birlikte görüşen İTÜ Maden Fakültesi dekanı Prof. Dr. Fatma Arslan, dekanlık tarafından, Soma Holding patronları Alp Gürkan ve İsmet Kasapoğlu'nun İTÜ Maden Fakültesi Akademik Danışma Kurulu üyeliklerine son verildiğini açıkladı.

Öğrencilerin bugün 14.00'de İTÜ Maden Fakültesi önüne bir açıklama yapması bekleniyor.