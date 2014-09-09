Soma Holding'in kapatılan bir maden ocağı tekrar açıldı

Manisa Soma'daki faciası sonrası faaliyeti durdurulan Soma Holding'e ait Işıklar Maden Ocağı'nda bugün iş başı yapıldı.

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. yetkilileri, gereken yetki ve izinleri olmasına rağmen henüz kömür çıkarmaya başlamadıklarını belirtip, şu an 3 vardiyadaki bin 200 işçiyi bu sürece hazırlayıp, madendeki diğer bölümlerin açılmasını beklediklerini söyledi.

Soma'da, Soma Kömürleri A.Ş.'ye ait Eynez Ocağı'nda geçen 13 Mayıs'ta çıkan yangında, 301 işçi yaşamını kaybetti. Faciadan sonra Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye bağlı diğer iki ocaktan önce 26 Mayıs'ta Atabacası, ardından 2 gün sonra da bin 500 kişinin çalıştığı Işıklar Maden Ocağı da yapılan incelemenin ardından süresiz kapatıldı. Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği müfettişleri Işıklar Maden Ocağı'ndaki çalışmalarını bir süre önce tamamladı.

800 işçi madene girdi

Eksikliklerin giderilmesinin ardından hazırlanan raporda üretimin kısmen başlayabileceği belirtildi. Geçen hafta yapılan son kontrollerde de üretime geçilebileceği belirtildi. Soma Kaymakamı Bahattin Atçı, eksikliklerin giderildiği bir ayakta bugün üretime başlandığını bildirdi.

Yaklaşık 800 işçinin, bugün tekrar madene girerken, firmanın kendini hazır hale getirmesi halinde ocaktaki diğer ayaklarda (üretim bölümleri) da üretime geçilebileceği bildirdi.

Kaymakam Atçı, firmanın Atabacası Ocağı'nda da bu hafta içinde üretime başlanmasını beklediklerini belirtip, "Zaten yeterince madencilerimiz işsiz kaldı. Aynı üretimde düşüş yaşandı. Bu nedenle ocakların açılması gerekiyordu. Müfettişler tarafından gerekli denetimden geçip, gerekli yenileme ve düzenlemeler yapıldı. Aldığım duyumlara göre işçilerin de tekrar madendeki işlerini başına dönen işçilerde bu nedenle mutlularmış. Madenler tekrar tam kapasite çalışmaya başlayınca ilçedeki işsizlik sorunu da bitmiş olacak" dedi.

Üretime daha başlamadık

Işıklar maden Ocağı'nın açılmasıyla ilgili olarak Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. yöneticileri ise konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, kendilerinin sadece 30 metre uzunluğundaki bir alanda kömür üretimi yapmalarına izin verildiğini ancak bunun kendileri için yeterli olmadığını dile getirdi.

Aynı yönetici, "Yarın (Çarşamba) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı müfettişlerinin tekrar ocağa gelip, inceleme yapacak. Bizden istedikleri düzenlemeler vardı. Onları da hallettik. Bu incelemeden de olumlu sonuç çıkmasını bekliyoruz. Ondan sonra ancak bizim üçüncü ve dördüncü ayak dediğimiz esas üretim alanımızda kömür çıkarmaya başlayacağız. Şu an üç vardiyada toplam bin 200 işçimiz var. Bugün bile kömür çıkarmak için yetkimiz var. Ancak, işçilerimizi bu sürece hazırlayıp, diğer ayakların açılmasını beklemeyi planlıyoruz. Henüz kömürümüzü çıkarmadık" dedi.