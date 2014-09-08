Soma Holding'in Işıklar Maden Ocağı'nda üretim yeniden başlıyor

Manisa’nın Soma İlçesi’nde geçen 13 Mayıs’ta 301 madencinin hayatını kaybettiği facia sonrası faaliyeti durdurulan Soma Holding’e ait Işıklar Maden Ocağı’nda yeniden üretim başlayacak.

DHA'dan Serkan Özdemir'in haberine göre, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş güvenliği müfettişlerinin defalarca denetleme yaptığını dile getiren Soma Kaymakamı Bahattin Atçı, firma tarafından eksikliklerin giderildiğini, iş güvenliği müfettişlerinin vereceği son raporun olumlu olması durumunda, kısa süre sonra ocakta yeniden kömür çıkartılmaya başlanacağını dile getirdi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Soma Kaymakamı Bahattin Atçı, ocakta üretimin kısa süre sonra başlayabileceğini söyledi.

Bir süre önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın da açıklamasına değinen Kaymakam Atçı: "Soma Kömürleri A,Ş.’ye ait maden ocaklarından Eynez ocağı maden kazasının meydana geldiği ocaktı ve zaten kapalıydı. Diğer iki ocak olan Atabacası ve Işıklar’da ise firma o zamandan beri eksikleri gidermek için müfettişlerin uygun gördüğü doğrultuda çalışmalarını yapıyordu. Nihayetinde geçen hafta firma Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvurarak bütün eksikleri giderdiğini belirten bir yazı gönderdi.



Bunun üzerine Maden İşleri Genel Müdürlüğü teknik elemanları geldi ve inceleme yaptı. İnceleme sonucunda hazırladıkları rapor Kaymakamlığımıza ulaştı. Bizim tarafımızdan da firmaya tebliği edildi. Raporda 1 ayakta İş Güvenliği Müfettişleri’nin görmesi halinde gerekli düzeltmelerin yapıldığı ve burada üretime geçilebileceği belirtildi." diye konuştu.

Diğer 2 ocak da üretime başlayacak

Işıklar Maden Ocağı’ndaki bir ayakta kısa süre sonra üretime geçilebileceğini vurgulayan Kaymakam Atçı, "Firma yetkilileri ile yaptığımız görüşmede bir ayakta üretime başlanmasından sonra diğer ayaklarda da düzeltme ve tamirat işlerinin devam edeceğini, onların da hazır hale geldiğinde müfettişlerin görüşlerine sunulacağını yine müfettişlerden uygun rapor alındığında buralarda da üretime geçileceğini ifade ettiler. Umarım o çalışmalar da bir an önce tamamlanır. Ondan sonra da diğer 2 ocağa sıra gelecek. Önce Atabacası sonra Eynez’de de benzer çalışmalar yapılıp üretim faaliyetine sokulacak" dedi.

Işıklar Maden Ocağı’nda üretime geçilmesi halinde, faciadan sonra lik defa üretim başlamış olacak.