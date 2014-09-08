T24 LogoT24 Logo
Gündem

Soma Holding'in Işıklar Maden Ocağı'nda üretim yeniden başlıyor

Manisa'da 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma Holding'e ait Işıklar Maden Ocağı'nın eksikliklerini giderdiği ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün onay verdiği açıklandı

08 Eylül 2014 22:45

Manisa’nın Soma İlçesi’nde geçen 13 Mayıs’ta 301 madencinin hayatını kaybettiği facia sonrası faaliyeti durdurulan Soma Holding’e ait Işıklar Maden Ocağı’nda yeniden üretim başlayacak.

DHA'dan Serkan Özdemir'in haberine göre, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş güvenliği müfettişlerinin defalarca denetleme yaptığını dile getiren Soma Kaymakamı Bahattin Atçı, firma tarafından eksikliklerin giderildiğini, iş güvenliği müfettişlerinin vereceği son raporun olumlu olması durumunda, kısa süre sonra ocakta yeniden kömür çıkartılmaya başlanacağını dile getirdi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Soma Kaymakamı Bahattin Atçı, ocakta üretimin kısa süre sonra başlayabileceğini söyledi.

Bir süre önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın da açıklamasına değinen Kaymakam Atçı: "Soma Kömürleri A,Ş.’ye ait maden ocaklarından Eynez ocağı maden kazasının meydana geldiği ocaktı ve zaten kapalıydı. Diğer iki ocak olan Atabacası ve Işıklar’da ise firma o zamandan beri eksikleri gidermek için müfettişlerin uygun gördüğü doğrultuda çalışmalarını yapıyordu. Nihayetinde geçen hafta firma Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvurarak bütün eksikleri giderdiğini belirten bir yazı gönderdi.

Bunun üzerine Maden İşleri Genel Müdürlüğü teknik elemanları geldi ve inceleme yaptı. İnceleme sonucunda hazırladıkları rapor Kaymakamlığımıza ulaştı. Bizim tarafımızdan da firmaya tebliği edildi. Raporda 1 ayakta İş Güvenliği Müfettişleri’nin görmesi halinde gerekli düzeltmelerin yapıldığı ve burada üretime geçilebileceği belirtildi." diye konuştu.

 

Diğer 2 ocak da üretime başlayacak

 

Işıklar Maden Ocağı’ndaki bir ayakta kısa süre sonra üretime geçilebileceğini vurgulayan Kaymakam Atçı, "Firma yetkilileri ile yaptığımız görüşmede bir ayakta üretime başlanmasından sonra diğer ayaklarda da düzeltme ve tamirat işlerinin devam edeceğini, onların da hazır hale geldiğinde müfettişlerin görüşlerine sunulacağını yine müfettişlerden uygun rapor alındığında buralarda da üretime geçileceğini ifade ettiler. Umarım o çalışmalar da bir an önce tamamlanır. Ondan sonra da diğer 2 ocağa sıra gelecek. Önce Atabacası sonra Eynez’de de benzer çalışmalar yapılıp üretim faaliyetine sokulacak" dedi.

Işıklar Maden Ocağı’nda üretime geçilmesi halinde, faciadan sonra lik defa üretim başlamış olacak.

ETİKETLER

soma holdingışıklar maden ocağısomaüretim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24