Soma faciası sanığı Can Gürkan'a duruşmada farklı, gerekçeli kararda farklı ceza

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- MANİSA\'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5\'i tutuklu, 51 sanıklı davada cezaların ayrıntılarını içeren gerekçeli kararın açıklanmasından sonra ilginç bir durum ortaya çıktı. Tutuklu sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan için duruşmada \'taksirle ölüme neden olmak\'tan 15 yıl hapis cezası verildiği açıklanırken, gerekçeli kararda ise \'bilinçli taksirle ölüme neden olma\' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı yer aldı. Can Gürkan\'ın avukatı Kadir Çekin, bunun düzeltilmesi için mahkemeye başvurdu.

Soma\'da 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, \'Olası kastla öldürme\', \'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma\', \'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama\' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 51 sanık, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandı. 11 Temmuz tarihinde mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu\'nun açıkladığı karara göre; Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, maden mühendisi ve İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Mahkeme ayrıca Can Gürkan\'ı 3 yıl süreyle maden faaliyetlerinde bulunmaktan men etti. Davada, tutuksuz yargılanan sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik\'e 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık\'a 10 yıl 10\'ar ay, Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Sevinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın\'a 8 yıl 4\'er ay ve Murat Bodur\'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Aralarında şirketin patronu Alp Gürkan\'ın da bulunduğu 37 kişi de beraat etti.

GEREKÇELİ KARAR 1,5 AY SONRA AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, yaklaşık 1,5 aylık aradan sonra davayla ilgili gerekçeli kararı da açıkladı. İçeriğinde sanıkların savunmalarından mağdur ailelerin anlatımlarına, yaralı kurtulanların tanıklıklarından, sanıklara yönelik değerlendirmelere kadar pek çok detay bulunan 5 bin 820 sayfalık gerekçeli kararda, tutuklu sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ile ilgili bölüm dikkat çekti. Can Gürkan için duruşmada \'taksirle ölüme neden olmak\'tan 15 yıl hapis cezası verildiği açıklanırken, gerekçeli kararda ise \'bilinçli taksirle ölüme neden olma\' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı yer aldı.

Can Gürkan\'ın avukatı Kadir Çekin, bunun düzeltilmesi için yargılamanın yapıldığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'ne başvurdu. Mahkemenin bu yöndeki değişikliği önümüzdeki gönlerde yapmasının beklendiği ifade edildi.



