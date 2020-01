Soma davasında sanık avukatıyla tartışan madenci yakını sinir krizi geçirdi

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 6'sı tutuklu toplam 51 sanığın yargılanmasına Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde 98 gün sonra tekrar başladı. HSK yaz kararnamesi ile tayini çıkan Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Soma Davasını yöneten Aytaç Ballı’nın yerine Kahramanmaraş'ta Afşin-Elbistan B Termik Santrali için kömür üretimi yapılan alanda meydana gelen göçükte 11 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin davayı yöneten Salih Pehlivanoğlu başkanlığında başladı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, sabah saat 09.30’da başlayan Soma Davasının 19’uncu duruşması öncesi madenci aileleri ile bazı sivil toplum örgü temsilcilerinin katılımı ile tren istasyonu önünden, Şehit Murat Öztürk Caddesi 167 Sokak üzerinden Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi önüne kadar yürüyüş yaptı. Kalabalık, yol boyunca ellerinde şehit madencilerin isimlerinin yazılı olduğu, ‘Unutmadık, Unutturmayacağız’ yazılı pankart taşıyıp, sık sık “301’in hesabı sorulacak”, “Anaların gözyaşı katilleri boğacak”, “Kaza değil cinayet, kader değil katliam” sloganları attı. Ardından bir basın açıklaması yapıldı. Grup adına basın açıklamasını maden işletmesinde hayatını kaybeden Uğur Çolak’ın babası İsmail Çolak, “Soma madenci aileleri, Sosyal Haklar Derneği, emekten yana siyasi partililerimizin demokratik kitle örgütlerimiz ve davanın takipçisi dostlarımızla 19’uncu blok buluşmanın yapılacağı bugün bir sefer daha buradayız. Soma Davasının 41’inci ayında unutmamak ve unutturmamak, katillerden ve bu katliamın sorumlularından hesap sormak için adalet aramak için buradayız” dedi.

Tek taleplerinin adalet olduğuna işaret eden İsmail Çolak, adalet için inanç ve ısrarlarının da devam edeceğini vurguladı. “Su uyur, düşman uyur, adaletimizi çalmaya çalışan çakallar uyumaz” diyerek sözlerine başlayan Sosyal Haklar Derneği yönetim kurulu üyesi müdahil avukatlardan Can Atalay, “Bir günü boşa geçirmedik bugüne kadar, bundan sonra da bir günümüzü boşa geçirmeyeceğiz. Soma davasını takip etmek, adalet aramak suçmuş gibi anlatmaya çalışıyorlar. Suç değildir, evlatlarının hesabını sormaya çalışan ailelerin mücadelesi onlarla birlikte etmek suç değildir. Bu ülkenin biricik gelecek umududur. Bugün 10 aydır dosyayı kilitleyen Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının karara çıkmak üzere olan dosyayı kilitleyen Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının ne yapacağını göreceğiz. Elbistan’dan gelen başkanın ne yapacağını göreceğiz” diye konuştu.

Yapılan basın açıklaması ardından madenci aileleri ile avukatları, polis kontrol noktasına ardından mahkeme salonuna giriş yaptı ve mahkeme ilk kez Salih Pehlivanoğlu başkanlığında başladı.

Davada 6’sı tutuklu 8 kişi için "Olası kastla öldürme" suçundan 301 kez ve 20 ila 25 yıl, "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan ise 162 kez 2 ila 6 yıl arası hapis cezası isteniyor. Tutuksuz yargılanan 45 kişi hakkında ise "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 ila 15 yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Tutuklu 6 sanık, Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, Maden Mühendisi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik.

Yoklamayla başlayan duruşmada, son HSK kararıyla görevlendirilen Salih Pehlivanoğlu başkanlığındaki mahkeme heyeti bu davada ilk kez duruşmaya çıktı. Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu, duruşma kurallarını anlattıktan sonra, "Amacımız adalet ve doğruyu bulmak" dedi. Geçen duruşmadan bu yana gelen belgelerin okunmasından sonra mağdur aileler adına Avukat Selçuk Kozağaçlı söz aldı. Yargılamayı başından beri yapan heyetin değiştirilmesinin ve hüküm vermemiş olmasının kendilerini üzdüğünü söyleyen Selçuk Kozağaçlı, "Sanık avukatlarının bilirkişi raporlarına itirazları temelsiz, reddedilmeli" dedi. Kozağaçlı ayrıca, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayı ilişkin yürüttüğü sabotaj soruşturmanın da ilerlemediğini ve onun da sonuçsuz kalacağını söyledi. Daha sonra söz alan Cumhuriyet Savcısı Süleyman Topan da Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın sonucunun beklenmesini, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Tutuklu sanıklardan Soma kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ise kendilerine yönelik asılsız, yalan kampanyalar yürütüldüğünü ileri sürüp, bilirkişilerin suç uydurduğunu savundu. Can Gürkan, "Olaydan sonra yangın çıktığı söylenen yere bir tek bilirkişiler gidemedi. Sahte delillerle suç yaratıldı. Burada olası kasıt suçu yaratıldı. Asılsız kampanyalar yürütüldü. Giden mahkeme başkanı da hiçbir talebimizi kabul etmedi" dedi. Bilirkişilerin raporlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren Can Gürkan, "Metan yangınını tutturamadılar. Sonra metanın kabloyu tutuşturduğunu söylediler. Ama yandığı söylenen kablolar da sağlam. Kablolar zaten zırhlı, bilirkişi raporundaki gibi olması imkansız. Böyle bir davada, bilimi, ilimi reddedersen, adaleti bulamayız. Bu dava yalan ve iftirayla başladı. Kamuoyu hâlâ burada aylarca kömür yandığını düşünüyor. Siz de hâlâ bizi olmayan kömür yangınıyla yargılıyorsunuz. Bilim ve ilim bu davaya sokulsun, ben tahliye talebinde dahi bulunmayacağım" ifadelerini kullandı.

Zaman zaman gerginliğin yaşandığı duruşmada bir madenci yakınıyla sanık avukatları arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte sinir krizi geçiren madenci yakını mahkeme salonunda bayıldı. Bayılan kadına ilk müdahaleyi mahkeme salonunda bulunan diğer madenci aileleri yaparken, salon dışında bekletilen 112 Acil Sağlık ekipleri sedyeyle kadını salondan dışarı çıkardı. Bayılan kadına ambulansta müdahale edilirken, madenci yakınının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan gerginlik nedeniyle Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu duruşmaya 10 dakika ara verdi.