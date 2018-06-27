Soma davasında kritik gün bugün

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te yaşanan, 301 işçinin hayatını kaybettiği maden katliamına ilişkin davaya bugün devam edilecek. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 09.00’da başlayacak duruşmada sanıklar son savunmalarını yapacak. Avukatlar ve aileler, davanın karar aşamasında olduğuna dikkat çekerek, tüm emek güçlerini ve duyarlı kamuoyunu davayı izlemeye çağırıyor.

5’i tutuklu 51 sanığın yargılandığı davanın 22’nci blok duruşması, 19 Haziran’da, müşteki avukatlarının savcının mütalaasına karşı beyanlarını sunmasıyla başlamıştı. Avukatlar mütalaaya tepki göstererek, sanıkların bilinçli taksirden değil olası kasttan ceza alması gerektiğini ifade etmişti. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddederek olayın neden yaşandığının halen ortaya çıkarılmadığını, bilirkişi raporlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürmüştü.

Duruşmada tutuklu sanıkların savunmalarını tamamlamalarından sonra tutuksuz sanıkların savunmalarına geçilmiş, emniyet vardiya amiri Yasin Kurnaz savunma yapmıştı. Kurnaz’ın savunmasının ardından mahkeme heyeti, ‘mahkeme başkanının ilçe seçim kurulunda görevli olması’ nedeniyle, duruşmayı bugüne ertelemişti. Duruşma bugün tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam edecek.