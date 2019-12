Solunum hastalıkları öldürüyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Baki, Türkiye'de çocukların ölümlerine neden olan en önemli hastalıkların, astım, verem, zatürre ve kistik fibrozis olduğunu bildirdi.



Prof. Dr. Baki, yaptığı açıklamada, çocuk solunum yolu hastalıklarının tüm dünyada en sık görülen hastalık grubu olduğunu söyledi.



Üst solunum yolu hastalıkları astım, verem, zatürre ve doğumundan itibaren birden çok organı etkileyerek bu organlarda işlev bozukluklarına yol açan kistik fibrozisin en sık görülen göğüs hastalıklarından olduğunu ifade eden Prof. Dr. Baki, "Halen ülkemizde doğan her bin çocuktan 35'i, ilk 5 yaş içinde ölmektedir. Bu ölüm nedenlerinin ilk sırasında ise zatürre gelmektedir. Bir göğüs hastalığı olan çocuk zatürresini önlediğimizde, çocuklarımızı ölümden kurtarmış olacağız" dedi.



Prof. Dr. Baki, Türkiye'de her gün hastane koridorlarını dolduran çocukların en az yarısının solunum yolu problemleri nedeniyle hastaneye geldiğinin bilindiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:"Dünyada her yıl zatürreden 4 milyon çocuk ölmektedir. Yani her gün 200 yolcusu olan uçaklardan 5'i düşmektedir. Kistik fibrozis, doğuştan olan hayat boyu sürebilen ishal ve tekrarlayan bronşit, zatürre atakları ile birlikte olan ve ülkemizde tahminen 2 bin 2 bin 500 doğumda bir görülen genetik bir hastalıktır. Bölgemizde akraba evliliği oranı yüzde 20 olduğundan kistik fibrozis daha da sık görülmektedir. Tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanan bir hastalıktır. Teşhisi, ter testi ile konur. Bu test bölgemizde sadece Karadeniz teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları ve Alerji Bilim Dalında yapılabilmektedir. Aileler, şikâyetlere göre bu testi mutlaka yaptırmalılar."



Karadeniz bölgesinde ve Türkiye'de halen tüberkülozun da sıklıkla görüldüğünü belirten Prof. Dr. Baki, şöyle dedi:



"Bu hastalık nedeniyle de maalesef çocuklarımız ölebiliyor ya da sakat kalabiliyorlar. Çocuk solunum yolu hastalıklarından en önemlilerinden birisi de astımdır. Bölgemiz ve ülkemizde her 100 çocuktan 5'i astımlıdır. Ülkemizde çocukların ölümlerine neden olan en önemli hastalıklar bunlardır."



Hastalıklara dikkat çekmek amacıyla kongre düzenlenecek



Prof. Dr. Ali Baki, ülke çocuklarının ölümüne neden olan en önemli hastalıkların ayrıntılarıyla tartışılması amacıyla Trabzon'da Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi düzenleyeceklerini söyledi. KTÜ ve Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fisrozis Derneği tarafından KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezinde 15-18 Nisan tarihleri arasında organize edilecek Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi'ne yurt içinden 80'e yakın, yurt dışından ise 3 öğretim üyesinin katılacağını belirten Prof. Dr. Baki, kongre kapsamında çok sayıda konferans düzenleneceğini bildirdi.



Prof. Dr. Baki, kongreye bölgeden ve ülke genelinde 400 civarında hekimin katılmasının planlandığını, kongrede hastalıklarla ilgili yeni önerilerin ortaya atılacağını, bölge ve ülke hekimlerinin bu konulardaki bilgilerinin artacağını ve bir ülkenin gelişmişlik indeksi olan çocuk ölümlerinin sayısında azalma alacağına inandıklarını kaydetti.



(AA)