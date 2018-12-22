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Solunum cihazından ayrılan Mehmet Ali Erbil'in durumu iyiye gidiyor: Dolma ve mantı yedi, konuşuyor

"Çok net sohbet tarzında değil konuşması ama şimdi birazcık daha uzun konuşuyor"

22 Aralık 2018 12:59

Prof. Dr. kardeşi Yeşim Erbil, yoğunbakımdaki kardeşi ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in surumuna ilişkin açıklamada bulundu. Mehmet Ali Erbil'in solunum cihazından ayrıldığını söyleyen Yeşim Erbil,  "Sevdiği şeyleri ufak ufakta olsa yiyip içiyor. Mantı ve dolma yedi" dedi.

Mehmet Ali Erbil ile ilgili sevindirici haberler gelmeye başladı. Ünlü şovmenin Prof. Dr. kardeşi Yeşim Erbil, dün sosyal medyadan, “Abim solunum cihazında ayrıldı” diyerek müjdeli haberi duyurmuştu. Söylemezsem Olmaz’a canlı yayında telefon bağlantısıyla katılan Yeşim Erbil, “Solunum cihazından ayrıldı, zamanla toparlanacak. Sevdiği şeyleri ufak ufakta olsa yiyip içiyor. Mantı ve dolma yedi. Mehmet Ali Erbil yaşama tutunuyor dualarınız sayesinde” dedi.

İşte Yeşim Erbil'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Temel yaşam fonksiyonlarının yerine gelmesi çok güzel bir şey. On gün zaman zarfında da küçük küçük konuşuyordu 'gelin' diyor Sezin'i Muhsine'yi çağırıyor. Hemşire hanımı çağırıyor. Çok net sohbet tarzında değil konuşması ama şimdi birazcık daha uzun konuşuyor. 65 günlük bir süreçten geçtiği için doğal olarak enerjisi çok fazla yok hemen yoruluyor. Şimdi yiyecek istiyor, vişne suyu çok sever, istedi" dedi.

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