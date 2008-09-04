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Politika

Solun 'Butto'su' öldü

TÖBDER'in kurucuları arasında yer alan ve 'Butto' takma adıyla anılan Ali Başpınar vefat etti.

04 Eylül 2008 03:00

1970’li yılların güçlü öğretmen derneği TÖBDER’in kurucuları arasında yer alan Ali Başpınar vefat etti. Başpınar, sol kökenli Devrimci Yol örgütünde yönetici olduğu gerekçesiyle 12 Eylül asker darbesi sonrasında hüküm giymiş ve 11 yıl hapis yatmıştı. 

Başpınar’ın vefatı nedeniyle ÖDP’ye yakınlığıyla bilinen Birgün Gazetesi’nin birinci sayfasında başsağlığı mesajı yayınlandı. Başsağlığı mesajında Ali Başdemir'in Devrim Gençlik ve Devrimci Yol örgütlerinde ‘Butto’ takma adıyla tanındığı vurgulandı.

Başsağlığı mesajına imza atanlar arasında Mehmet Ali Yılmaz, Ali Alfatlı, Akın Dirlik, Nasuh Mitap, Birgün Gazetesi yazarlarından Oğuzhan Müftüoğlu ve  Melih Pekdemir bulunuyor.

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