-SOLUK: ZORUNLU OLMADIKÇA YOLA ÇIKMAYIN ANKARA (A.A) - 12.12.2010 - Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Habib Soluk, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle karayollarının bazı kesimlerinin ulaşıma kapandığını belirterek, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden aldıkları veriler ışığında, vatandaşların bu güzergahlarda zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi. Habib Soluk, yaptığı açıklamada, yurdu etkisi alan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle karayollarındaki bazı ana güzergahlarda kapanmalar yaşandığını söyledi. ''Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden aldığımız veriler ışığında, vatandaşlara yoğun yağış nedeniyle kapanan bu güzergahlarda zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını öneriyoruz'' diyen Soluk, yola çıkan sürücülerin de gereken önlemleri mutlaka almalarını istedi. Kar yağışı görülen bölgelerde yola çıkacak sürücülerin zincir, takoz ve çekme halatlarını yanlarında bulundurmaları, hatta zincir takmaları gerektiğini ifade eden Soluk, sürücülere şerit ihlali yapmamaları, herhangi bir sorun çıktığında Karayolları Genel Müdürlüğü araçlarının çalışmalarını aksatmayacak şekilde davranmaları, araç takip mesafesini artırmaları, hızlarını düşürmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını önerdi. Soluk, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Vatandaşlarımız özellikle buzlanma olan kesimlerde çok dikkatli olsunlar. Karayollarıyla ilgili bilgi almak isterlerse (0312) 4158800, (0312) 4274212 ve 159 numaralı hatlardan bize ulaşabilirler. Ulaştırma Bakanlığı olarak yurt genelinde her türlü tedbiri aldık. Ancak sürücüler kış lastiklerini takmaz, zincir ve halatlarını yanlarında bulundurmazlarsa biz ne kadar çalışsak da netice alamayız. Ekiplerimizle 24 saat sürücülerimizin hizmetindeyiz, onlar da tedbirlerini alarak bizlere yardımcı olsunlar.'' Habib Soluk, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olan yolları şöyle sıraladı: YOL ULAŞIMA KAPALI KESİM (KİLOMETRE) ------------------------- -------------------------------- Uşak-Afyonkarahisar 0-50 Acıpayam-Serinhisar 0-35 Dumlupınar-Altıntaş 0-35 Afyonkarahisar-Kütahya 0-55 Afyonkarahisar-Seyitgazi 0-39 Afyonkarahisar-Sandıklı 0-35 Akşehir-Tuzlukçu-Yunak 0-35 Çorum-Merzifon 0-50 Balıkesir-Manisa 14-41 Kütahya-Afyonkarahisar 0-30