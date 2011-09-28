-Soluk: arkadaşlarımızın bilgisine başvuruyorlar ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Habip Soluk, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğündeki incelemeyle ilgili olarak, ''Burada arkadaşlarımızın, Malatya Savcılığının isteği üzerine, bir hususta bilgilerine başvuruyorlar. Bunun dışında herhangi bir olay yok'' dedi. Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Habip Soluk, Bakanlık önünde bekleyen gazetecilere konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Soluk, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın konuyla ilgili gerekli açıklamayı yaptığını anımsatarak, ''Bizim ilave edeceğimiz herhangi bir bilgi yok. Burada sizin bu tadar yoğun ilgi gösterdiğiniz kadar ekstrem bir durum değil. Sadece burada arkadaşlarımızın Malatya Savcılığının isteği üzerine bir hususta bilgilerine başvuruyorlar. Bunun dışında herhangi bir olay yoktur. Şu aşamada söyleyecek herhangi bir bilgi yok.'' Bir gazetecinin ''İçeride çok sayıda polis var mı'' sorusu üzerine Soluk, ''Hayır'' karşılığını verdi, ''Aramalar nerede yapılıyor'' sorusu üzerine de Soluk, ''Arama, tarama diye bir şey yok. Kaza kırım ekibimize arkadaşlarımız görevlendirilen kişiler, birkaç tane soru yöneltiyorlar. Bütün mesele bundan ibaret'' dedi. Bir başka soru üzerine de Soluk, içerideki işlemlerin devam ettiğini söyledi. İşlemlerin ne kadar süreceği yönündeki soruya da Soluk, ''Bilmiyoruz, arkadaşların geliş sebeplerine uygun gerekli bilgileri aldıktan sonra ayrılacaklarını düşünüyoruz'' yanıtını verdi. Bir gazetecinin ''Arama yok değil mi? İşlem, soru cevap mı, arama mı'' demesi üzerine Soluk, ''Bilemiyoruz, ancak gelen arkadaşlar konuyla ilgileniyorlar'' diye konuştu. Öte yandan Emek Mahallesi Bosna Hersek Caddesi üzerindeki Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde bulunan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğündeki işlemleri, sivil polislerin yürüttüğü öğrenildi. Polislerin yaklaşık 40 dakika önce Bakanlık binasına geldikleri belirtildi. Bu arada Bakanlık girişindeki özel güvenlik görevlilerinin, kapıdaki önlemleri arttırdığı gözlendi.