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Spor

Solomon'dan çekinmiyoruz

21 Nisan 2009 18:53


Efes Pilsen Başkanı Tuncay Özilhan, "Hedefim, birkaç yıl içinde Euroleague kupasını Türkiye'ye getirmek" dedi. Özilhan, ligde iki yıldır şampiyonluğu kaptırdıkları Fenerbahçe'nin Solomon'u transfer etmesinin kendilerini kaygılandırmadığını da söyledi.

Efes Pilsen Başkanı Tuncay Özilhan, Euroleague'de bu yıl yaşanan kötü performansa rağmen gelecekten umutlu.

Pivot Kasun'un sakatlığı ve oyuncu kurucu pozisyonundaki yetersizlik yüzünden Avrupa'ya erken veda ettiklerini söyleyen Özilhan, gelecek yıllar için büyük hedefler koyduklarını söyledi.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde Euroleague şampiyonluğunu hedeflediğini belirten Özilhan, “Hedefim kupayı kazanmak. Bazı oynamalar yaparak önümüzdeki birkaç sene içinde bu kupayı Türkiye'ye getireceğiz. Geçmişte bir takım hatalar yaptık, takımı birkaç sefer komple değiştirdik, omurgasını bozduk. Şimdi ana omurgayı oluşturduk. Ufak tefek takviyelerle final-four hedefine hazırlayacağız” diye konuştu.

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