Solomon süper başladı

İlgili haberler



Lakers Jazz'a direnemedi Lakers Jazz'a direnemedi

Kanada ekibinde kenardan gelen Willie Solomon 32:15 dakikaya 17 sayı, 3 ribaunt, 4 asist, 6 top kaybı sığdırdı ve maçın en skorer ismi oldu. Andrea Bargnani de kenardan gelerek 15 sayı, 8 ribauntluk katkı yaparken bir diğer bench oyuncusu Kris Humphries 14 sayı, 5 ribaunt ile maçı tamamladı.Cavaliers'ta ise Zydrunas Ilgauskas 16 sayı, 6 ribaunt, Mo Williams ve Daniel Gibson 12'şer sayıyla oynadı. Maça kenarda başlayan Tarence Kinsey ise 22:16 dakikada 6 sayılık performans sergiledi.Ohio ekibinin süper yıldızı LeBron James ise 8:25 dakika forma giydikten sonra herhangi bir sakatlık sorunu olmamasına rağmen kenara alınmasını işaret etti ve maçın geri kalan kısmını benchte geçirdi.