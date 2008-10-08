Solomon süper başladı

NBA'de hazırlık dönemi, salı gecesi oynanan hazırlık maçlarıyla devam etti. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Ülker forması giyen ve sarı lacivertlilerin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Willie Solomon ile Tarence Kinsey'i karşı karşıya getiren maçta Toronto Raptors deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 104-84 mağlup etti.
Kanada ekibinde kenardan gelen Willie Solomon 32:15 dakikaya 17 sayı, 3 ribaunt, 4 asist, 6 top kaybı sığdırdı ve maçın en skorer ismi oldu. Andrea Bargnani de kenardan gelerek 15 sayı, 8 ribauntluk katkı yaparken bir diğer bench oyuncusu Kris Humphries 14 sayı, 5 ribaunt ile maçı tamamladı.
Cavaliers'ta ise Zydrunas Ilgauskas 16 sayı, 6 ribaunt, Mo Williams ve Daniel Gibson 12'şer sayıyla oynadı. Maça kenarda başlayan Tarence Kinsey ise 22:16 dakikada 6 sayılık performans sergiledi.
Ohio ekibinin süper yıldızı LeBron James ise 8:25 dakika forma giydikten sonra herhangi bir sakatlık sorunu olmamasına rağmen kenara alınmasını işaret etti ve maçın geri kalan kısmını benchte geçirdi. İlgili haberler
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