-SOLOMON ADALARI'NDA ŞİDDETLİ DEPREM NEW YORK (A.A) - 21.07.2011 - Solomon Adaları'nda şiddetli bir deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Avustralya'nın kuzeydoğusunda Pasifik Okyanusu'nda bulunan Solomon Adaları'nda meydana gelen depremin anlık büyüklüğünün 6.2 olduğunu açıkladı. Merkez üssü Kira Kira'nın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu depremin, 54.5 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirildi. Depremden sonra tsunami alarmı verilmezken, Avustralya ajansı GeoSciences, bu büyüklükte bir depremin, merkez üssünden 37 kilometrelik alan içinde hasara yol açabileceğini duyurdu.