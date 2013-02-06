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Dünya

Solomon Adaları'nda 8 büyüklüğünde deprem oldu

Büyük Okyanus'un güneyindeki Solomon Adaları’nda meydana gelen 8 büyüklüğündeki deprem sonrası 1,5 metre yüksekliğinde dalgalar oluştu

06 Şubat 2013 10:51

Güney Pasifik'te meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki tsunaminin, Solomon Adaları'nda çok sayıda eve hasar verdiği bildirildi.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin Solomon Adaları'nın doğusundaki Temotu eyaletinde yer alan Lata kentinin 81 kilometre batısında, denizin 5,8 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nin depremin ardından yaptığı tsunami uyarısı üzerine yöre halkı, yüksek yerlere kaçtı.

Nauru, Papua Yeni Gine, Tuvalu, Yeni Caledonya, Kosrae, Fiji, Kiribati, Wallis, Futuna, Amerikan Samoa, Avustralya, Yeni Zelanda ve Endonzya için de tsunami uyarısı yapıldı.

Solomon Adaları Başbakanlık Sözcüsü George Herming, yaklaşık 1,5 metre yüksekliğe ulaşan dalgaların Santa Cruz Adası'nda çok sayıda evi harabeye çevirdiğini açıkladı.

Herming, tsunami uyarısının kaldırılmasına karşın halkın hala yüksek yerlerde beklediğini belirtti.

Nisan 2007'de Solomon Adaları'nın batısında meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami, 50 kişinin yaşamını yitirmesine, binlerce kişinin de evsiz kalmasına neden olmuştu.

200'den fazla adadan oluşan ve 552 bin nüfusa sahip Solomon Adaları, "Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alıyor.

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