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Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan Konya semalarında gösteri

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timleri Solo Türk ve Türk Yıldızları, Konya semalarında nefes kesen gösteri yaptı

15 Nisan 2018 21:31

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - HAVA Kuvvetleri Komutanlığı\'nın akrobasi timleri Solo Türk ve Türk Yıldızları, Konya semalarında nefes kesen gösteri yaptı. 
Konya Büyükşehir Belediyesi\'nce Türk Yıldızları Parkı\'nda düzenlenen gösteriyi izlemek için yüzlerce kişi alana geldi. Solo Türk ve Türk Yıldızları\'nın konuşlu olduğu 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı yanındaki parkta, ilk olarak Solo Türk gösterisi yapıldı. F-16 uçağıyla yapılan gösteride zaman zaman alçak uçuş gerçekleştirildi. Pilot ise kokpitten \'Vatan canım sana feda olsun\' diyerek, izleyenleri selamladı. Solo Türk\'ün ardından NF-5 2000 uçaklarıyla Türk Yıldızları gösteri yaptı. Akrobasi timinin gösterisi nefes kesti. Gösteriyi izleyenler, cep telefonlarının kamerasıyla görüntü çekti.

​FOTOĞRAFLI

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