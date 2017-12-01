Soldado'dan ümit yok

İSTANBUL,(DHA) - FENERBAHÇE\'DE pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde forvet sıkıntısı yaşanıyor. Janssen\'in sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyeceği maç öncesinde, bir kötü haber de Soldado\'dan geldi. Antalyaspor maçında dizinde zorlanmaya bağlı ağrı oluştuğu için mücadeleyi tamamlayamayan Soldado\'nun bugün tekrar kontrol amaçlı MR\'ı çekildi. MR sonuçları incelenen İspanyol futbolcunun dizindeki ağrılar devam ettiği için sağlık ekibi ve teknik ekip tarafından takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalışmalarını sürdürmesine karar verildi.